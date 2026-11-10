맹승지, 5월 개그우먼 은퇴 고백…“이제 배우·방송인으로”

사진=맹승지 SNS

개그우먼 출신 배우 맹승지가 개그우먼 은퇴를 공식적으로 알렸다.

맹승지는 지난 9일 자신의 SNS를 통해 “저는 이번 5월, 개그우먼 은퇴를 했다”고 밝혔다.

그는 “안 물어봤고 안 궁금하실 텐데 가끔씩 물어보시는 분들이 계셔서 그냥 말씀드린다”며 뒤늦게 은퇴 소식을 전하게 된 이유를 설명했다.

이어 “개그 무대는 안 한 지 10년이 넘었고 앞으로도 할 생각이 없다”고 덧붙였다.

개그우먼으로 활동했던 지난날에 대한 애정도 드러냈다. 맹승지는 “개그우먼으로 활동했던 일들은 인생에서 아주 뜨거웠고 감사하고 즐거운 추억이었다”며 당시를 돌아봤다.

다만 이번 은퇴가 연예계 활동 중단을 의미하는 것은 아니다. 맹승지는 “인생 2막은 더욱 즐겁게 보내도록 하겠다”며 “배우 활동이나 방송인으로는 계속 남을 생각이니 혹시라도 아쉬워하지 마시길”이라고 전했다.

함께 공개한 사진에는 과거 MBC 예능 프로그램 ‘무한도전’ 출연 당시의 모습이 담겨 눈길을 끌었다.

맹승지는 2013년 MBC 20기 공채 개그맨으로 데뷔했다. 이후 ‘코미디에 빠지다’를 비롯해 MBC 예능 프로그램 ‘무한도전’의 ‘여름예능캠프’ 특집에서 인터뷰 기자 역할로 출연하며 대중에게 얼굴을 알렸다. 이후 ‘진짜 사나이’ 등 다양한 예능 프로그램에서도 활약했다.

최근에는 개그 무대 대신 연극을 중심으로 배우 활동에 집중하고 있다. 연극 ‘남사친 여사친’, ‘킬러가 온다’ 등에 출연하며 연기 활동을 이어왔다.

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