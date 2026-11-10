유리, 이효리 따라 한다는 말에 “대한민국에 효리 언니 안 따라 하는 사람 있나”

JTBC 예능 프로그램 ‘연애전쟁’ 화면 캡처

그룹 소녀시대 유리가 가수 이효리를 따라 한다는 일각의 반응에 재치 있는 입담으로 응수했다.

지난 9일 방송된 JTBC 예능 프로그램 ‘연애전쟁’에는 유리가 특별 외교관으로 출연해 이효리, 김희철 등과 이야기를 나눴다.

이날 김희철은 최근 유리를 둘러싼 ‘이효리 따라 하기’ 이야기를 꺼냈다. 유리는 “너무 많이 듣는다. 요가도 하고, 제주도도 따라갔고, 유기견 봉사도 따라 한다고 하더라”며 자신을 향한 주변의 반응을 전했다.

최근 제주도로 생활 터전을 옮긴 유리가 요가와 유기견 봉사 등 이효리와 비슷한 행보를 보이면서 이 같은 이야기가 나온 것.

이에 이효리가 “사실 왜 따라 하는 거냐”고 장난스럽게 묻자 유리는 망설임 없이 “대한민국에 효리 언니 안 따라 하는 사람이 누가 있냐. 어떻게 안 따라 하고 배기냐”고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.

두 사람의 유쾌한 대화는 유리의 유튜브 콘텐츠 ‘효리수’ 이야기로도 이어졌다. 최근 효연, 수영과 함께 유닛으로 활동 중인 유리는 “효리 언니 이름을 좀 빌렸다”고 솔직하게 밝혔다.

이효리는 “유튜브 썸네일만 보면 깜짝깜짝 놀란다. ‘효리’라고 나오니까 ‘뭐지?’ 하고 보게 된다”며 “지분이라도 줘야 하는 것 아니냐”고 농담했다.

그러자 유리는 “‘이’가 붙어야 ‘이효리수’가 완성된다. 언니까지 함께하면 완전체 아니냐”며 이효리에게 직접 합류를 제안했다. 예상치 못한 러브콜에 이효리도 웃음을 보였다.

특히 이효리는 유리를 향한 일각의 시선에 오히려 반박하며 훈훈한 선후배 케미를 보여줬다. 그는 “사실 요가는 나보다 유리가 먼저 했다. 유리가 원조라고 볼 수 있다”며 유리의 손을 들어줬다.

이를 지켜보던 김희철은 “이러면 싸움이 안 난다”고 말해 또 한 번 웃음을 안겼다.

이효리를 향한 존경심을 숨기지 않으면서도 특유의 재치로 대화를 풀어낸 유리와, 그런 유리를 유쾌하게 감싸준 이효리의 모습이 시청자들의 웃음을 자아냈다.

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