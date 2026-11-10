신동엽, 독일 혼탕 경험담 공개…“목욕탕서 생일파티까지”

유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’ 화면 캡처

방송인 신동엽이 독일 베를린의 이색적인 목욕탕 문화에 놀랐던 경험을 공개했다.

지난 9일 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에는 방송인 럭키, 다니엘, 알베르토가 게스트로 출연한 영상이 공개됐다.

이날 정호철은 “아는 형님이 독일을 자주 가는데 다녀오더니 다크룸 이야기를 하더라”고 운을 뗐다. 이에 독일 출신 다니엘은 “나는 가보지 않았다”면서도 “굉장히 야한 공간”이라고 설명했다.

다니엘은 “대표적으로 베를린에 그런 클럽들이 있다. 가면 다크룸이 마련돼 있고 침대도 있다고 하더라”고 전했다.

이를 듣던 신동엽은 넷플릭스 예능 ‘성+인물’ 촬영 당시 베를린을 방문했던 경험을 떠올렸다. 그는 “베를린 클럽에 갔던 영상의 90%는 방송에 내보내지 못했다. OTT인데도 방송에 낼 수 없었다”고 밝혀 궁금증을 자아냈다.

이어 성시경과 함께 방문했던 베를린 목욕탕 이야기를 꺼냈다. 신동엽은 “남탕, 여탕이라는 개념이 아예 없더라. 남녀 구분 없이 샤워실도 함께 사용했다”며 “너무 놀라서 목욕탕에 있던 사람에게 아는 사람을 만나면 당황스럽지 않냐고 물어봤다”고 말했다.

당시 인터뷰에 응한 사람은 친구 어머니를 만났을 때 조금 당황스러웠다고 답했다고. 신동엽은 예상 밖의 대답에 웃음을 보이며 현지 목욕탕 문화를 전했다.

또한 신동엽은 “우리가 갔던 곳에서는 목욕탕에서 생일파티도 하더라. 다 벗고 앉아서 술을 마시고, 술도 팔고 있었다”고 덧붙여 출연진을 놀라게 했다.

이에 다니엘은 독일의 혼탕 문화가 반드시 성적인 의미를 지닌 것은 아니라고 설명했다. 그는 “원래 야한 의미에서 시작된 문화가 아니다. 자연주의에서 비롯된 것”이라고 밝혔다.

그러면서 자신 역시 처음 경험했을 당시에는 놀랐던 일화를 공개했다. 다니엘은 “나도 독일 사람이지만 처음 갔을 때 충격을 받았다. 작은 소주잔에 꿀을 담아서 나눠주더라”며 “남녀 50명 정도가 함께 앉아 있는데 꿀을 먹어도 되고 몸에 발라도 된다고 했다”고 말했다.

이어 “그런데 50명의 남녀가 온몸에 꿀을 바르더라. 피부에 좋다고 바르는 거였는데 나도 조금 충격이었다”고 털어놨다.

이를 들은 럭키가 “독일은 전국 어디를 가도 남녀 공용이냐”고 묻자 다니엘은 “모든 게 다 남녀 공용이다”고 답해 눈길을 끌었다.

한편 이날 영상에서는 독일의 이색적인 클럽과 목욕탕 문화에 대한 이야기가 이어지며 출연진들의 다양한 경험담이 공개됐다.

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