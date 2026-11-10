정체불명 '젠슨 황 연인'…확인되지 않은 경력에 행방 묘연

엔비디아를 이끄는 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 중국 스파이 의혹을 산 앨리스 황(Alice Huang·중국명 황러)과의 불륜을 시인하면서 해당 인물에 대한 관심이 커지고 있다.



9일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)과 더 타임스 등에 따르면 앨리스 황은 약 20년 전 중국 국영매체 중국중앙TV(CCTV)와 지역방송 후난TV 기자로 일했으며, 이후 금융계로 전직해 HSBC, 상하이 허시 인베스트먼트 이사, 중국 국영 중신그룹(CITIC) 부사장을 지낸 것으로 알려졌다.

이 경력들은 중국 사모펀드 정보 사이트에 올라온 인물 프로필로 완전히 검증되지는 않았다. 미국 뉴욕포스트는 후난TV에 문의했으나 앨리스 황 근무를 확인하지 못했고, CCTV에서도 근무 기록을 찾지 못했다고 보도했다. HSBC와 중신증권 근무 이력 역시 아직 확인되지 않았다.



앨리스 황은 이후 2023년 초 싱가포르에 본사를 둔 메가스피드 인터내셔널(이하 메가스피드) 임원이 됐고, 중국 국적이지만 유창한 영어 실력을 바탕으로 반도체 업계 고위 관계자들과 폭넓게 관계를 맺어 온 것으로 알려졌다.



젠슨 황과는 2024년 초 미국 캘리포니아에서 열린 엔비디아 연례행사에서 처음 만난 것으로 알려졌으며, 같은 해 7월 대만 타이베이에서 열린 컴퓨텍스 행사에서 다시 만났다.



이 행사 이후 한 술집에서 화려한 보석을 찬 앨리스 황이 젠슨 황 곁에 앉아 위스키를 마시는 모습이 넷선더 링크트인 계정에 올라간 바 있다.



이듬해 5월에는 타이베이 중식당에서 젠슨 황이 앨리스 황의 뺨에 입을 맞추며 같은 차를 타고 떠나는 모습이 포착되기도 했다.



6개월 전에는 한 뉴욕 소재 리서치 회사가 두 사람의 불편할 정도로 가까운 관계에 대해 우려를 제기하기도 했고, 올해 초 미국 정부 관계자들이 두 사람이 내연 관계라는 문서를 작성됐다.



앨리스 황은 싱가포르 데이터센터 기업인 메가스피드의 임원을 자처해왔지만, 실상은 중국 정보기관 국가안전부(MSS)의 스파이라는 것이 미국 정보당국의 판단이다.



싱가포르와 대만 당국은 앨리스 황과 젠슨 황이 친밀한 관계를 맺고 있다는 것이 확인된 후 중국 정보당국이 앨리스 황을 포섭한 것으로 보고 있다.



현재 앨리스 황의 행적은 묘연한 상황이다. 올해 초 그녀와 연락한 복수의 사람들은 그가 중국에 있었다고 전했다.



앨리스 황은 회사를 떠났지만, 메가스피드는 여전히 운영 중이다.



이 회사의 전신은 중국 국영 투자자로부터 지원을 받은 게임 회사 세븐 로드 인터내셔널이었다. 2023년 싱가포르 자회사를 메가스피드라는 이름으로 분사하면서 황러 유한회사가 소유권을 가져왔다. 앨리스 황은 경영을 맡은 것으로 알려졌다.



이후 메가스피드는 동남아시아에서 엔비디아의 반도체를 가장 많이 사들이는 최대 고객이 됐다.



메가스피드는 2023년 설립된 이후 엔비디아 칩을 최소 46억달러(약 6조8천억원)어치를 구매한 것으로 알려졌다. 이를 통해 중국 기업의 미국산 첨단 반도체 수출 규제 우회 통로로 쓰였을 가능성도 제기되고 있다.

<연합>

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