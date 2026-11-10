“아내에게 불충실했다”…젠슨 황의 사과, 中 스파이 의혹 파장 [오늘 뉴스 4컷]

젠슨 황 엔비디아 CEO가 불륜을 인정한 가운데 상대 여성을 둘러싼 중국 스파이 의혹이 미·중 기술 패권 경쟁에 파장을 일으키고 있습니다. 불륜 인정과 별개로 기밀 유출 여부는 조사로 밝혀야 할 사안입니다.

국내에서는 이용철 법무부 장관 후보자가 대통령 관련 사건을 공정하게 다룰 수 있는지를 놓고 여야가 맞섰습니다. 사관학교 통합은 군별 전문성과 교육 현장의 목소리를 어떻게 반영할지가 과제입니다. 열흘 앞으로 다가온 수능에서는 AI 스마트안경이 시험의 공정성을 위협하고 있습니다. 기업의 책임과 사법의 공정성, 군 교육과 시험장의 신뢰를 ‘오늘 뉴스 4컷’에서 짚어봅니다.

1.젠슨 황 ‘불륜’ 인정…中 스파이 의혹에 엔비디아 독립 조사

미 정보당국이 중국 스파이로 지목한 여성 기업인과의 불륜을 시인한 젠슨 황 엔비디아 CEO 사안을, 정보당국의 감청과 감시 상황으로 형상화한 이미지. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 불륜을 인정하고 임직원에게 사과했습니다. NYT는 상대가 미국 정보당국이 중국 정보요원으로 지목한 기업인 앨리스 황이라고 보도했습니다. 엔비디아 이사회는 외부 변호인이 참여하는 독립 조사에 착수했지만, 현재 국가안보나 회사 기밀이 유출됐다고 볼 근거는 없다고 밝혔습니다.

이번 의혹은 황 CEO가 앞장서 요구해 온 대중 반도체 수출 규제 완화와 맞물려 안보 문제로 번지고 있습니다. 미 의회는 비공개 브리핑 출석을 요구했고, 중국 외교부는 “중상이자 모략”이라며 의혹을 부인했습니다. 조사 결과가 엔비디아의 대중 사업과 미·중 AI 반도체 경쟁에 어떤 영향을 미칠지 주목됩니다.

2.이용철 지명에 ‘공소취소’ 공방…국힘, 특검법 장외투쟁

이용철 법무부 장관 후보자 지명을 계기로 이재명 대통령 관련 사건의 공소취소 가능성을 둘러싼 여야 공방이 거세지고 있습니다. 국민의힘은 대통령과의 성남 시절 인연을 들어 공소취소를 염두에 둔 인사라고 주장했습니다. 민주당은 두 사람이 수직적 관계가 아니며, 공소취소는 담당 검사가 판단할 사안이라고 반박했습니다.

이 후보자는 공소취소 관련 입장을 청문회에서 밝히겠다고 했습니다. ‘조작기소 특검법’에서 특검의 공소취소 권한 조항은 삭제됐지만, 장관의 지휘권 행사 여부를 둘러싼 논란은 이어지고 있습니다. 국민의힘은 특검법에 대한 헌법소원을 검토하고 청와대 앞 1인 시위와 현장 의원총회 등 장외 대응도 확대할 방침입니다.

3.국방장관 “육·해·공사 폐교 아니다”…사관학교 통합안 수정 검토

강신철 국방부 장관이 국군사관학교 설치와 관련해 “각 군 사관학교를 폐교한다는 것은 절대 아니다”라며 군별 교육의 필요성을 강조했습니다. 생도들을 대전 자운대에 모아 4년간 교육한다는 기존 정부안의 수정 가능성을 내비친 것으로, 위치 문제도 의견을 더 듣겠다고 밝혔습니다.

정부 내에서는 2년 통합교육 뒤 각 군 사관학교에서 2년을 보내는 ‘2+2’안 등이 논의되고 있습니다. 해·공사의 기존 시설을 유지하는 방안도 검토되지만, 육사 이전 여부는 쟁점으로 남아 있습니다. 각 군 총동창회가 이전과 교육체계 변경에 반발하는 가운데 국방부는 이달 중 수정안을 발표할 예정입니다.

4.안경테 만지다 덜미…수능 앞두고 ‘AI 부정행위’ 경계

올해 전국 중·고교 내신시험에서 AI 스마트안경을 활용한 부정행위가 4건 적발됐습니다. 교육부가 전국 5679개 중·고교를 전수조사한 결과로, 중학교 1건과 고등학교 3건입니다. 3건은 시험 중 안경테를 계속 만지는 행동 때문에 적발됐고, 1건은 일반 안경을 스마트안경으로 바꿔 쓰다 적발됐습니다. 해당 시험 성적은 모두 0점 처리됐습니다.

대학 시험과 수시 논술고사에서도 스마트안경 부정행위가 잇따르면서, 열흘 앞으로 다가온 수능의 감독도 강화됩니다. 교육부는 적발 사례와 유의사항을 학교에 안내하고, 수능 당일 반입금지 물품 안내방송에 스마트안경을 명시하기로 했습니다. 시험장마다 반입 금지 안내문도 게시할 예정입니다.

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