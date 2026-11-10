맹승지 "5월 개그우먼 은퇴…배우·방송인으로 남겠다"

코미디언 맹승지가 자신은 더 이상 코미디언이 아니라고 했다. 다만 배우·방송인으로 활동은 계속 이어간다고 했다.

맹승지는 9일 소셜미디어에 "나는 5월 개그우먼 은퇴를 했다"고 했다.

그는 "안 물어봤고 안 궁금하실 텐데 가끔씩 물어보시는 분들이 계셔서 그냥 말씀드린다"고 말했다.

맹승지는 "개그 무대는 안 한 지 10년이 넘었고 앞으로도 할 생각이 없다"고도 했다.

그러면서 "개그우먼으로 활동했던 일들은 인생에서 아주 뜨거웠고 감사하고 즐거운 추억이었다"고 말했다.

그렇다고 연예계 활동을 아예 하지 않는 건 아니라고 했다.

그는 "인생 2막은 더욱 즐겁게 보내도록 하겠다. 배우 활동이나 방송인으로는 계속 남을 생각이니 혹시라도 아쉬워하지 마시길'이라고 했다.

맹승지는 2013년 MBC 공채 코미디언 20기로 데뷔했고, '코미디에 빠지다' 등에서 활약했다.

그는 '무한도전'을 통해 이름을 알렸다. 일부 특집에서 리포터로 나와 활약하며 주목 받았다. '진짜 사나이' 등에도 나왔었다.

최근엔 주로 무대에서 연기를 하고 있다. 연극 '남사친 여사친'(2024) '킬러가 온다'(2024) 등에 출연했다.

<뉴시스>

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