헤그세스 “탄핵은 잡음”… 의회 겨냥 ‘맞불’ 기자회견 예고

미국 11·3 중간선거에서 여당인 공화당이 참패한 뒤 연방의회 하원의 탄핵소추 위기에 내몰린 피트 헤그세스 전쟁부(옛 국방부) 장관이 이를 “잡음”(noise)이라고 폄훼했다. 지난 6개월 동안 한 번도 열지 않았던 기자회견까지 자청해 직접 의회를 겨냥한 공격수로 나설 계획이다. 헤그세스는 마코 루비오 국무부 장관과 함께 도널드 트럼프 대통령의 핵심 측근으로 꼽힌다.

피트 헤그세스 미국 전쟁부 장관. 11·3 중간선거에서 여당인 공화당이 기록적 참패를 당한 뒤 연방의회 하원의 탄핵소추 위기에 내몰렸다. AFP연합뉴스

9일(현지시간) AP 통신에 따르면 헤그세스는 이날 로드아일랜드주(州)에 있는 해군전쟁대학을 찾아 학생 및 교수진을 상대로 연설한 뒤 기자들과 탄핵을 주제로 얘기를 나눴다. 그는 “정치적 동기에 사로잡힌 사람들이 정부 정책에 이견을 드러낼 수 있다”며 의회 일각의 탄핵소추 시도를 ‘잡음’으로 규정했다. 이어 “기자 여러분, 잡음 따위는 걱정하지 말라”며 “나는 군인들에게도 똑같은 얘기를 했다”고 덧붙였다.

헤그세스에 대한 탄핵소추안은 뜻밖에도 여당인 공화당에서 나왔다. 보수 성향의 켄터키주를 대표하는 토머스 매시 하원의원이 “이란 전쟁과 그 경제적 영향이 중간선거에서 공화당의 심각한 패배를 초래하며 의회 장악권을 잃게 만들었다”는 주장을 펴며 헤그세스 파면을 촉구하고 나선 것이다. 물론 공화당 지도부는 헤그세스 탄핵에 반대하고 있어 하원 통과 여부는 불투명하다.

미국의 탄핵소추 제도는 하원이 탄핵소추권, 상원이 탄핵심판권을 각각 갖는다. 우리 헌법재판소와 같은 독립 기관이 없다 보니 탄핵심판의 주체도 의회가 되는 것이다. 다만 상원의 탄핵심판 회의는 상원의장(부통령 겸임)이나 상원 다수당 지도자가 아닌 연방대법원장이 주재한다는 점이 특징이다.

헤그세스는 올해 1월 베네수엘라의 니콜라스 마두로 당시 대통령을 체포해 미국으로 압송한 작전, 2월 이스라엘과 손잡고 이란을 공격해 최고 지도자 알리 하메네이(당시 86세)를 죽음에 이르게 한 ‘에픽 퓨리’(Epic Fury·장대한 분노) 작전 등을 거론하며 “미군이 성취한 역사적 성과”라고 높이 평가했다. 그러면서 이에 대한 문제 제기는 “법적 소송을 당할 만한 일”이라고 꼬집었다.

이란 전쟁의 정당성을 항변해 온 헤그세스는 이날도 “누군가는 이란 정권의 핵무기 보유 시도에 맞서야 했다”며 “행동하지 않고 마음속으로만 비핵화를 바라는 것과 직접 과감한 조치를 취하는 것 사이에서 선택이 불가피했다”고 거듭 강조했다. “이란 전쟁이 중간 선거 참패 원인”이라는 J D 밴스 부통령의 진단에 대해선 직접 비판을 삼간 채 “트럼프 대통령의 말씀에 동의한다”고만 했다.

도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽)이 피트 헤그세스 전쟁부 장관과 은밀한 대화를 나누고 있다. 트럼프는 핵심 측근인 헤그세스가 연방의회 하원의 탄핵소추 위기에 내몰리자 “우리 공화국을 지켜야 한다”며 적극적인 엄호에 나섰다. AP연합뉴스

앞서 트럼프는 기자들과 만난 자리에서 밴스의 발언에 대해 “좋아하지 않는다”고 언급했는데, 자신도 똑같은 입장이란 뜻이다.

헤그세스는 의회 탄핵소추 시도의 터무니없음을 알리기 위해 오는 10일 예정에 없던 기자회견도 열기로 했다. AP에 따르면 헤그세스가 직접 취재진을 상대로 브리핑에 나서는 것은 지난 5월 이후 무려 180일 만의 일이다.

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