가위로 자른 알약 포장재 삼킨 80대…대장 뚫려 숨졌다

알약을 포장에서 꺼내지 않고 삼킨 80대 여성이 대장 천공으로 숨졌다. 환자와 가족은 포장재를 언제 삼켰는지 몰랐다. 베트남 호찌민 의약대학병원이 이 사례를 공개했다.

◆포장 모서리가 대장 벽 뚫어

여성은 복통, 메스꺼움, 고열, 호흡곤란이 하루 동안 이어져 응급실을 찾았다. 기저질환 때문에 매일 여러 종류의 약을 먹고 있었다.

알약이 들어 있는 블리스터 포장. 포장째 삼키면 날카로운 모서리가 소화기관을 다치게 할 수 있다. 기사의 이해를 돕기 위한 자료사진. Unsplash

복부 CT에서 이물질로 인한 대장 천공이 의심됐고, 응급수술에서 포장에 담긴 알약이 나왔다. 포장의 날카로운 모서리가 대장을 뚫어 농양과 심한 감염이 생긴 상태였다. 의료진은 수술, 항생제 치료, 인공호흡기, 지속적 투석을 했지만 환자는 패혈성 쇼크와 다발성 장기부전으로 숨졌다.

이 병원에서는 2025년 1월부터 2026년 8월까지 20개월 동안 알약을 포장째 삼켜 내시경이나 수술을 받은 환자가 9명이었다. 8명은 내시경으로 포장재를 뺐고, 대부분 식도에 걸려 있었다. 나머지 1명인 66세 환자는 포장재가 소장을 뚫어 장 일부를 잘라내는 수술을 받고 5일 만에 퇴원했다.

◆국내서도 3년간 70건

한국소비자원 자료에 따르면 2011~2013년 소비자위해감시시스템에 접수된 알약 포장재 삼킴 사고는 70건이다. 연도별로 2011년 19건, 2012년 29건, 2013년 22건이었다. 50대 이상이 50건(71.4%), 9세 이하 어린이가 7건(10.0%)이었다. 70건 모두 병원 치료가 필요했다.

손상 부위는 인후부 29건(41.4%), 식도 26건(37.1%), 위·장 등 소화관 15건(21.4%) 순이었다. 서울의 60대 환자는 혈압약을 먹은 뒤 가슴 통증과 발열을 겪었다.

경기도의 50대 환자는 내시경으로 포장재를 뺀 뒤에도 열이 계속돼 종격동염이 의심됐다. 종격동염은 가슴 안쪽 장기 사이 공간에 생기는 염증이다. 자료가 10년 넘게 지난 것이어서 현재 국내 사고 규모와 증감 추세는 판단하기 어렵다.

◆가위로 잘라둔 포장이 위험

알약을 담는 블리스터 포장은 플라스틱과 알루미늄 막으로 되어 있다. 가위로 한 칸씩 자르면 모서리가 날카로워질 수 있다. 여러 날 먹을 약을 미리 잘라두면 뜯은 칸과 뜯지 않은 칸이 섞여 알약이 남았는지 확인하기 어렵다.

시력이 떨어지거나 손이 떨리는 고령자, 틀니 사용자, 기억력이 저하된 환자는 특히 조심해야 한다. 한 번에 여러 알을 먹을 때도 포장재가 섞여 들어가지 않았는지 확인해야 한다.

포장재를 삼켜도 처음에는 증상이 뚜렷하지 않을 수 있고, 통증이 늦게 나타나 다른 질환으로 오인되기도 한다. 얇은 플라스틱 포장재는 엑스레이에서 잘 보이지 않고 CT에서도 찾기 어려운 경우가 있다.

◆삼켰다면 증상 없어도 응급실

포장째 삼켰거나 삼킨 것 같으면 증상이 없어도 바로 응급실에 가야 한다. 내시경이나 응급수술이 필요할 수 있으므로 의료진 안내가 있기 전까지 음식과 물은 먹지 않는다.

억지로 토하거나 밥, 바나나를 삼켜 밀어내려 해서는 안 된다. 날카로운 모서리가 식도, 위, 장을 더 다치게 할 수 있다. 변비약을 먹거나 진통제·해열제로 증상만 가라앉히며 집에서 기다리는 것도 피해야 한다. 남은 포장, 같은 약, 처방전이 있으면 의료진에게 보여주되, 찾느라 병원 방문을 늦춰서는 안 된다.

포장재 모서리가 대장 벽을 뚫는 상황을 재구성한 이미지. 장 천공으로 심한 감염이 생기면 패혈성 쇼크와 다발성 장기부전으로 이어질 수 있다. 생성형 AI 이미지

삼킬 때 통증이 있거나 가슴·배가 아프고, 구토와 발열, 검거나 붉은 변이 나타나면 소화기관 손상을 의심해야 한다. 호흡곤란이나 의식 저하가 함께 나타나면 즉시 119에 신고한다.

예방하려면 약을 먹기 전 포장을 확인하고, 알약을 꺼낸 뒤 포장 조각이 붙어 있지 않은지 밝은 곳에서 한 알씩 살펴본다. 고령자가 여러 종류의 약을 먹는다면 복용 전에 가족이나 보호자가 함께 확인하는 것이 좋다. 약을 미리 약통에 옮겨 담을 때는 보관 방식에 따라 품질이 달라질 수 있어 약사에게 먼저 확인해야 한다.

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