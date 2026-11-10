“내 아이 귀족 스포츠 시켰더니”…골프 치는 자녀 10명 중 8명은 ‘다 큰 어른’ [권준영의 머니볼]

[권준영의 머니볼]은 스포츠를 경기장 안의 스코어만으로 읽지 않는다. 선수와 팬, 기업과 자본, 기술과 시장이 얽혀 움직이는 스포츠 산업의 흐름을 데이터와 수치로 들여다본다. IT·인공지능(AI) 융합부터 스포츠 금융, 생활체육, 시니어 스포츠까지 전통적인 스포츠의 경계를 넘어 커지는 새로운 시장을 좇는다. 숫자에 담긴 돈의 흐름을 따라 스포츠 산업의 판이 어떻게 움직이는지 읽고, 그 변화가 만들어갈 스포츠의 ‘다음’을 짚는다.

골프를 즐기는 자녀가 있다고 해서 부모가 그 자녀를 골프선수로 키우려는 것은 아닌 것으로 나타났다. 부모·가족의 권유로 골프를 시작한 경우가 가장 많았지만, 실제 선수로 등록한 자녀는 소수에 그쳤다. 향후 선수로 육성하겠다는 의향 역시 낮았다. 더욱 눈길을 끄는 대목은 골프를 즐기는 자녀 가운데 성인이 차지하는 비중이 압도적이라는 사실이다. 골프를 즐기는 자녀와 미래 골프선수 후보는 엄연히 다른 집단이었다.

위 사진은 인공지능(AI)을 활용해 생성된 가상의 이미지입니다. Open AI의 대화형 인공지능 ChatGPT 생성 이미지.

대한골프협회(KGA)가 발표한 ‘2025 한국골프지표 조사’. 대한골프협회 제공

10일 세계일보가 대한골프협회(KGA)의 ‘2025 한국골프지표 조사’ 보고서를 분석한 결과, 골프 활동 참가자 1592명 가운데 자녀가 있는 응답자는 71.9%(1144명)였다. 2023년 조사보다 3.2%포인트 낮아졌다. 이들 중 골프에 참여하는 자녀가 있다고 답한 비율은 20.7%로, 2023년(26.9%)보다 6.2%포인트 하락했다.

골프 활동을 하는 자녀가 있다고 답한 응답자들의 자녀 수는 평균 1.4명이었다. 한 명이라는 응답이 66.7%로 가장 많았고, 두 명은 31.6%였다. 세 명 이상은 모두 합쳐 1.6%에 그쳤다.

골프 이용 유형별로는 오프코스 이용자의 자녀 골프 참여율이 21.7%로 가장 높았고, 온코스는 20.7%, 실내스크린은 17.6%였다. 골프 활동을 지속한 참가자의 자녀 참여율은 20.9%로 신규 참가자(16.4%)보다 높았다. 다만 오프코스와 실내스크린 집단은 자녀가 있는 응답자가 각각 92명, 17명이었다.

골프 활동을 하는 자녀의 연령대는 일반적으로 떠올리는 주니어 골퍼의 이미지와는 거리가 있었다. 골프 활동 중인 자녀가 있다고 답한 응답자 237명의 연령별 집계를 보면 만 30세 이상이 54.8%로 가장 많았다. 만 19~29세도 26.0%였다. 두 연령대를 합치면 만 19세 이상 성인이 80.8%에 달했다. 반면 만 13~18세는 9.6%, 만 7~12세는 8.4%, 만 6세 이하는 1.2%였다. 미성년 자녀는 전체의 19.2%에 그쳤다.

2023년 조사와 비교하면 연령 구성의 변화도 뚜렷하다. 만 30세 이상 자녀의 비중은 23.1%포인트 증가했다. 반면 만 13~18세는 10.0%포인트, 만 6세 이하는 5.0%포인트, 만 7~12세는 4.8%포인트 각각 감소했다. 만 19~29세도 3.3%포인트 낮아졌다.

성별에 따른 차이도 확인됐다. 골프 활동을 하는 자녀 중 만 30세 이상 비율은 여성 응답자 집단에서 62.4%로 남성 응답자 집단(49.5%)보다 12.9%포인트 높았다. 자녀의 골프 참여율 역시 여성 골퍼 집단에서 28.1%로 남성(17.5%)보다 10.6%포인트 높았다.

다만 두 통계의 기준 집단은 다르다. 자녀의 골프 참여율은 자녀가 있는 골프 활동 참가자를 기준으로 산출했고, 연령별 비중은 골프 활동 중인 자녀가 있다고 답한 응답자 237명의 답변을 기준으로 집계했다.

대한골프협회(KGA)가 발표한 ‘2025 한국골프지표 조사’. 대한골프협회 제공

대한골프협회(KGA)가 발표한 ‘2025 한국골프지표 조사’. 대한골프협회 제공

자녀가 골프를 시작한 계기는 부모 또는 가족의 권유가 37.8%로 가장 많았다. 친구·지인의 영향과 취미·여가활동은 각각 23.8%였다. 건강 및 체력 증진은 11.5%, 학교나 주변의 권유는 2.2%였다. 방송·유튜브·사회관계망서비스(SNS) 등 미디어의 영향은 0.3%에 그쳤다. 부모·가족의 권유로 골프를 시작한 비율은 남성 응답자 집단에서 37.4%, 여성은 38.3%로 성별에 따른 차이가 크지 않았다.

골프 활동이 선수의 길로 이어지는 경우는 많지 않았다. 골프 활동 중인 자녀가 있다고 답한 응답자 237명 가운데 자녀가 선수로 등록했다고 답한 비율은 10.5%였고, 등록하지 않았다는 응답은 89.5%였다. 선수 등록률은 2023년 17.6%보다 7.1%포인트 낮아졌다. 성별로는 남성 응답자 집단의 등록률이 12.1%로 여성(8.3%)보다 높았다.

응답자 연령대별로는 20대의 선수 등록률이 75.0%였고, 30대는 32.0%, 40대는 20.0%였다. 50대는 4.0%, 60대는 5.8%였다. 다만 20대 응답자는 6명, 30대와 40대는 각각 22명, 25명이었다.

향후 자녀를 골프선수로 육성할 의향이 있다는 응답은 20.4%였다. 의향이 없다는 응답은 79.6%로, 부정적인 응답이 긍정적인 응답의 약 네 배에 달했다. 육성 의향은 2023년보다 12.2%포인트 감소했다. 성별로는 남성 응답자 집단에서 25.3%로 여성(13.5%)보다 높았다. 응답자 연령대별로는 20대가 87.5%, 30대가 68.0%, 40대가 48.6%였으며, 60대는 9.0%였다. 20대 응답자는 6명, 30대와 40대는 각각 22명, 25명이었다.

이번 조사는 전국 만 20세 이상 70세 미만 성인 남녀 1만명을 대상으로 온라인·모바일 방식으로 진행됐다. 이 가운데 골프 활동 참가자는 1592명이었고, 자녀의 골프 활동 여부는 자녀가 있는 골프 활동 참가자 1144명을 기준으로 집계했다. 자녀의 연령과 골프 시작 계기, 선수 등록 여부, 향후 육성 의향은 골프 활동 중인 자녀가 있다고 답한 응답자 237명을 대상으로 분석했다. 조사에서 말하는 ‘자녀’에는 미성년자뿐 아니라 성인 자녀도 포함된다.

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