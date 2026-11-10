“AI로 사고 막고 UAM 띄운다”…광명시, 2036 미래 교통 청사진 확정

경기 광명시가 인공지능(AI)과 첨단 정보통신기술(ICT)을 결합해 도로 안전성을 극대화하고 미래 모빌리티 시대를 선도할 10개년 중장기 교통 혁신 로드맵을 완성했다.

광명시는 9일 시청 중회의실에서 ‘지능형교통체계(ITS) 기본계획 수립 용역’ 최종보고회를 열고 2036년까지 추진할 단계별 스마트 교통 인프라 구축 전략을 공식 발표했다.

최혜민 광명시 부시장이 9일 시청 중회의실에서 열린 ‘지능형교통체계(ITS) 기본계획 수립 용역’ 최종보고회를 주재하고 있다. 광명시 제공

‘더 안전하고 더 스마트한 인공지능 교통도시 광명’을 비전으로 내건 이번 계획은 안전·효율·편리·혁신을 4대 핵심 목표로 설정했다.

우선 2027년부터 2029년까지 추진되는 단기 과제는 AI 기반 교통안전 인프라 확충에 집중된다. 시는 AI 적재 불량 차량 자동단속 시스템과 돌발상황 자동검지 시스템, AI 교통분석 플랫폼을 구축해 도로 위 위험 요소를 실시간으로 관리한다.

또한, 차로에 대기 차량이 있을 때만 좌회전 신호를 부여하는 스마트 감응 신호 체계와 보행자 유무에 따라 작동하는 스마트 횡단보도, 우회전 보행자 접근 경고 시스템을 연차별로 도입해 교통 흐름 개선과 보행자 보호에 나선다.

2030년부터 2032년까지의 중기 단계에서는 도로와 차량이 실시간으로 통신하는 차세대 지능형교통체계(C-ITS)를 구축한다. 노면 상태 및 실시간 장애물 검지, 공사 구간 안전 관리, 차량 이상 행동 정보 수집 시스템 등을 통해 운전자에게 도로 위험 상황을 사전에 전달하는 선제적 사고 예방 체계를 완성한다는 구상이다.

2033년부터 2036년까지 진행될 장기 단계는 미래 모빌리티 기술과의 통합에 초점을 맞춘다. 국토교통부의 ‘미래 모빌리티 도시형 사업’ 대상지로 지정된 광명시흥 3기 신도시 개발과 연계해 운전자 없는 로보택시와 도심항공교통(UAM) 등 차세대 이동 수단이 자유롭게 운행할 수 있는 첨단 도시 교통 기반을 다질 계획이다. 시는 12월까지 이번 기본계획을 확정하고 연차별 실행에 돌입한다.

박승원 장은 “AI와 첨단 정보통신기술을 접목해 도로 안전과 운영 효율성을 대폭 끌어올리는 동시에, 광명시흥 3기 신도시 등 미래 모빌리티 시대에도 선제적으로 대응해 도민 누구나 안심하고 이동할 수 있는 최첨단 스마트 교통도시를 만들겠다”고 강조했다.

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