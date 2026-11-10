“독일 신산업 거점과 손잡고 미래로”… 안산시, 아헨특구와 산업·문화 협력 확대

경기 안산시가 전통 제조업과 신산업이 공존하는 독일 아헨특구(StädteRegion Aachen) 소속 도시들과 산업·문화 전반의 협력을 확대하며 글로벌 경제 영토 넓히기에 나섰다.

9일 안산시에 따르면 이민근 시장과 시 경제사절단은 지난 7일(현지시간) 독일 헤르초겐라트시를 찾아 벤야민 파다비앙 시장과 면담을 가진 데 이어, 대표적 역사문화유산인 부르크 로데(Burg Rode)를 시찰하고 보전·관리 및 시민 문화공간 활용 사례를 파악했다.

아헨특구의 여러 도시 대표들과 안산시 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 안산시 제공

헤르초겐라트는 과거 석탄·철강 도시에서 자동차·에너지·정보기술(IT) 등 첨단 신산업 중심지로 성공적 체질 개선을 이뤄낸 인구 4만7000명 규모의 도시다.

이 시장 일행은 이어 슈톨베르크에서 개최된 간담회에 참석해 팀 그뤼테마이어 아헨특구시장 및 주요 도시 대표, 현지 경제계 관계자들과 양 지역 간 구체적 경제·기업 협력 방안을 논의했다.

간담회 참석자들은 각 도시가 보유한 산업적 특장점과 안산의 제조·기술 역량을 상호 연계하는 구체적인 실무 교류 채널 구축에 뜻을 모았다.

안산시와 아헨특구의 우호 관계는 단발성 방문에 그치지 않고 지속해서 깊어지고 있다. 두 도시는 2019년 우호협력도시 협약을 맺은 이후 2023년 신재생에너지·수소 분야 실행협의서 체결, 2024년 안산시의회와 아헨특구 간 우호협력합의서 체결 등 지방정부 및 의회 차원의 교류를 단계적으로 고도화해 왔다.

이 시장은 “독일 아헨특구를 구성하는 다양한 도시 대표들과 한자리에서 만나 실질적인 협력 폭을 넓힐 수 있어 뜻깊다”며 “아헨특구 각 도시의 강점 분야와 안산의 고도화된 산업 기반을 밀접하게 잇는 기업 간 교류 사업을 적극적으로 발굴하고 추진하겠다”고 강조했다.

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