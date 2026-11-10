“500년 견딘 도선국사 전설 무너지나”…천연기념물 이천 반룡송, 재선충병 감염 ‘비상’

신라 시대 도선국사가 심었다는 전설을 품은 ‘이천 백사 반룡송(蟠龍松)’이 소나무재선충병에 감염돼 비상이 걸렸다. 500년 넘는 세월을 견뎌온 나무를 보호하기 위해 지방자치단체도 긴급 대응에 나섰다.

경기 이천시는 백사면 도립리에 있는 천연기념물 제381호 반룡송의 잎이 갈색으로 변하는 갈변 증상이 관찰됨에 따라 여러 부위의 시료를 채취해 검사를 진행, 일부 시료에서 소나무재선충병 감염이 확인됐다고 9일 밝혔다.

천연기념물 제381호 반룡송(蟠龍松). 이천시 제공

시는 일부 시료에선 음성 반응이 함께 나옴에 따라 정확한 감염 범위와 수목의 생육 활력 상태를 규명하기 위한 정밀진단에 착수했다. 지난 8일 문화교육국장 주재로 관계기관 긴급 대책회의를 개최했으며, 해외 출장 중인 성수석 시장도 영상 회의로 현장 상황을 보고받고 모든 행정력을 동원한 비상 대응을 지시했다.

성 시장은 “반룡송은 우리가 반드시 지켜내야 할 소중한 국가유산”이라며 “국가유산청 및 전문기관과 긴밀히 협력해 감염 상태를 정밀하게 파악하고, 수세 회복을 위한 모든 방제 대책을 수립하라”고 당부했다.

이천시는 국가유산청, 경기도 등과 협력 체계를 가동해 정밀진단 결과에 맞춘 긴급 방제 및 영양 공급 조치를 시행할 계획이다. 아울러 병해충의 추가 확산을 막고자 반룡송 주변 수목에 대한 예찰 활동을 대폭 강화하고, 현장 출입을 통제하는 선제적 보존 조치에 나섰다.

1996년 천연기념물로 지정된 반룡송은 수령 약 500년, 높이 4.25m 규모의 소나무다. 가지가 뱀처럼 구불구불 뒤틀려 땅에 웅크린 용을 닮았다 하여 반룡송이라 불린다. 신라 말 도선국사가 명당을 기리며 심었다는 일화가 전해 내려오는 이천의 대표적 자연유산이다.

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