“AI 도시 현실로”… 화성시 ‘MARS 2026’이 남긴 성과

경기 화성시가 개최한 글로벌 인공지능(AI) 엑스포 ‘MARS 2026’이 남긴 성과는 무엇일까. 사흘간 1만5000여명의 관람객을 모으고 1조1228억원 규모의 투자 성과를 올리며 지방자치단체가 주도하는 비즈니스 플랫폼에 청사진을 제시했다는 평가를 받았다.

화성시가 지난 3일 개최한 ‘화성특례시 우주항공산업 추진단 출범식 및 포럼’에서 참석자들이 단상에 올라 기념촬영을 하고 있다. 화성시 제공

단순히 최신 기술을 전시하는 데 그치지 않고, 화성시의 탄탄한 반도체·제조업 기반에 AI를 접목해 미래 첨단 산업 도시로의 도약을 입증했다는 설명이다.

9일 화성시에 따르면 지난 3일부터 5일까지 서울 코엑스에서 ‘AI CITY IN ACTION(AI 시티, 현실이 되다)’을 슬로건으로 열린 이번 행사에는 순수 전시장 참관객 1만2788명을 포함해 총 1만5693명이 참여했다.

시는 엑스포 기간 65개 기업으로부터 1조523억원의 투자의향서를 접수하고, ‘AI 인베스트데이’를 통해 705억원 규모의 투자 상담을 달성했다. 특히 글로벌 반도체 장비 기업 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT) 코리아의 한국지사 화성 이전을 위한 업무협약(MOU)을 체결하며 핵심 기업 유치에 기틀을 다졌다.

정명근 화성시장이 지난 3일 ‘화성특례시 우주항공산업 추진단 출범식 및 포럼’에서 인사말을 하고 있다. 화성시 제공

기업 현장의 비즈니스 성과도 이어졌다. AI 수요·공급 기업을 잇는 맞춤형 기술 매칭 프로그램 ‘MAX-UP’에는 78명의 기업 관계자가 참가해 33건의 일대일 기술 상담과 15건의 후속 컨설팅을 도출했다. 로보케어, 디알티(DRT), 다몽 등 지역 주요 AI·드론 스타트업들은 대기업 및 해외 바이어와 만나 협업 제안과 계약 협의를 진행했다. 실질적 판로 개척인 셈이다.

개막식에선 산·학·연·관 협력 체계를 강화하는 구체적 로드맵이 제시됐다. 현대차·기아·삼성생명·대웅제약 등 20여개 주요 기업이 참여하는 ‘2026 MARS 얼라이언스’가 출범해 기술 실증과 산업 혁신을 위한 연대를 선언했다. 60명의 분야별 전문가로 구성된 ‘화성특례시 우주항공산업 추진단’이 출범하면서 반도체·제조업을 우주항공 및 AI와 결합하는 ‘화성형 미래 클러스터’ 구축의 청사진도 선보였다.

전시관에서는 시민 일상을 바꿀 실용적 AI 기술들이 관람객의 눈길을 사로잡았다. 국내 최초로 공개된 바이오닉 로봇과 수소 밸류체인 기반 미래 도시 디오라마는 피지컬 AI의 미래상을 직관적으로 보여줬다. 아울러 동탄구보건소와 삼성생명, 동탄시티병원이 협력해 주거 센서와 웨어러블 기기로 어르신 이상 징후를 감지·연계하는 ‘시니어 커넥티드 케어’ 실증 모델은 지역 사회 보건·복지 서비스의 유용한 혁신 사례로 주목받았다.

휴머노이드 로봇 ‘Walker C1’과 무용수가 ‘MARS 2026’ 개막식에서 공연하고 있다. 화성시 제공

정명근 시장은 “총 1조1228억원에 달하는 투자 성과는 화성시의 제조업 인프라와 AI 혁신이 결합해 빚어낸 결실”이라며 “이번 엑스포를 통해 구축된 산·학·연·관 협력 네트워크가 시민의 삶을 바꾸는 행정 혁신과 기업의 지속 가능한 성장의 발판이 될 수 있도록 아낌없는 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지