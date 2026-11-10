“주말마다 막히던 민속촌에 우회로”… 용인시, 공세-지곡 도로 착공

대규모 유통시설 입점과 주말 나들이 차량들로 극심한 교통난을 겪어온 경기 용인시 기흥구 공세동과 고매동 일대에 우회 도로가 신설된다.

용인시는 공세동과 지곡동을 잇는 ‘공세-지곡 간 연결도로 개설 공사’의 토지 보상을 마치고, 연내 시공사를 선정해 본공사에 들어간다고 9일 밝혔다.

용인 공세~지곡동 연결도로 위치도. 용인시 제공

대상지인 기흥구 공세동·고매동 일원은 2018년 대규모 상설 할인매장 등이 들어선 뒤 주말마다 쇼핑객과 인근 한국민속촌 방문 차량이 몰리며 교통마비가 반복되는 지역이다.

용인 도시계획도로 중1-108호선으로 추진되는 이번 연결도로는 기흥구 공세동 713-3번지에서 지곡동 796-5번지까지 총연장 1.45㎞ 구간에 조성된다. 보도를 포함한 폭 20m의 왕복 4차로로 건설되며, 통행 안전과 효율성을 위해 전체 구간 중 260m는 터널 구조로 시공된다. 보상비와 설계비를 합친 총사업비는 770억8000만원 규모다.

시는 지난해 투자심사와 도시관리계획·실시계획 인가 등 행정절차를 마친 데 이어 최근 토지 보상을 원만히 마쳤다고 밝혔다. 지난달 21일 조달청을 통한 시공사 입찰 공고를 내면서 연내 낙찰자를 선정하고 본격적인 공사에 들어간다.

도로가 개통되면 그간 국지도 23호선과 지방도 317호선에 집중됐던 교통량이 지방도 315호선을 거쳐 국도 42호선 등으로 다변화된다. 특히 주말마다 상습 정체를 빚는 국지도 23호선 보라교사거리 일대를 우회할 수 있어 주민들의 이동 편의성이 향상될 전망이다.

이상일 시장은 “공세동과 고매동 주민들이 대규모 유통시설과 관광지 차량 유입으로 장기간 극심한 불편을 겪어왔다”며 “공세-지곡 연결도로가 차질 없이 개설돼 실질적 교통난 해소로 이어지도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

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