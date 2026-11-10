프로농구 수원 KT, 신인 드래프트 1순위 지명권 확보

프로농구 수원 KT가 신인선수 드래프트에서 전체 1순위 지명권을 확보했다. 2023년 문정현을 전체 1순위로 선발한 이후 3년 만이다. 울산 현대모비스와 서울 SK가 각각 2순위와 3순위 지명권을 얻으면서 상위권 신인 선발 구도도 윤곽을 드러냈다.

2026 한국농구연맹(KBL) 신인선수 드래프트 순위 추첨 결과. KBL 제공

한국농구연맹(KBL·총재 이수광)은 9일 서울 강남구 KBL센터에서 2026 KBL 신인선수 드래프트 구단 순위 추첨을 진행했다. 이번 추첨은 구단별 지난 시즌 성적에 따라 배정된 확률을 바탕으로 이뤄졌다.

추첨은 1~4순위를 결정하는 1차 추첨과 5~8순위를 가리는 2차 추첨으로 나눠 진행됐다. 지난 시즌 6강 플레이오프에 진출하지 못한 KT와 현대모비스, 대구 한국가스공사, 서울 삼성에는 각각 20%의 확률이 주어졌다. 6강 플레이오프(PO)에서 탈락한 원주 DB와 SK는 각각 7%, 4강 PO에서 탈락한 창원 LG와 안양 정관장은 각각 3%의 확률로 추첨에 참여했다.

1차 추첨에서 KT가 1순위 지명권을 거머쥔 가운데 현대모비스가 2순위에 올랐다. 7%의 추첨 확률을 안고 있던 SK도 3순위 지명권을 확보했다. 지난해 7%의 확률로 1순위를 얻어 문유현을 선발했던 정관장은 이번에도 행운을 이어갔다. 3%의 확률로 4순위 지명권을 가져갔다.

이어 2차 추첨에서는 한국가스공사, DB, 삼성, LG 순으로 5~8순위가 결정됐다. 지난 시즌 챔피언결정전 우승팀 부산 KCC와 준우승팀 고양 소노는 별도 추첨 없이 각각 10순위와 9순위에 자동 배정됐다.

추첨 결과를 받아든 세 구단 사령탑은 저마다 신인 선발 구상을 밝혔다. 문경은 KT 감독은 “높은 확률이라 내심 기대는 했었는데 진짜로 1순위가 될 줄은 몰랐다. 너무 기쁘고 1순위를 뽑은 만큼 코칭스태프 및 사무국과 함께 드래프트 남은 시간까지 고민을 잘해야 할 것 같다”며 “신인선수 드래프트의 좋은 기운을 정규시즌에서도 이어가 보도록 하겠다”고 말했다.

양동근 현대모비스 감독은 “2순위가 나와서 너무 기분이 좋다”면서 “KT가 어떻게 뽑느냐에 따라 달라지겠지만 신중하게 선발해 팀을 한 단계 발전시키는 계기로 만들겠다”고 밝혔다.

전희철 SK 감독은 “7% 확률로 상위 순번으로 지명 가능한 큰 선물을 받은 것 같아 정말 기쁘다”며 “올해는 좋은 선수가 상위 순번에 많이 있어서 우리 팀이 필요로 하는 선수, 꼭 함께하고 싶었던 선수를 이 순위에서 지명할 수 있을 것 같다. 오늘 잡은 행운을 앞으로 코트 위에서도 좋은 성과로 증명해 보이겠다”고 강조했다.

올해 드래프트에는 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 남자 3대3 농구 사상 첫 금메달을 합작한 선수들도 참가한다. 이동근(고려대)을 비롯해 이주영과 김승우(이상 연세대), 구민교(성균관대)가 프로 무대 진출에 도전한다. 구단별 지명 순위에 따른 선수 선발 행사는 20일 서울 잠실학생체육관에서 열린다.

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