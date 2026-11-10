“글로벌 스마트시티 성남”…바르셀로나 엑스포서 관람객 1만명 돌파

경기 성남시가 세계 최대 규모의 스마트시티 박람회에서 역대 최대 관람객과 기술 상담 실적을 달성하며 글로벌 첨단 스마트도시로서 위상을 재확인했다.

성남시는 지난 3일부터 5일까지 스페인 바르셀로나에서 열린 ‘2026 스마트시티 엑스포 월드 콩그레스(SCEWC 2026)’에서 단독 전시관인 ‘성남관’을 운영한 결과, 관람객 1만명 이상을 유치하고 총 2400여건의 기술 상담을 기록했다고 9일 밝혔다. 이는 성남시가 2023년 단독 전시관을 개설한 이후 거둔 역대 최대 규모 성과다.

스페인 바르셀로나에서 열린 ‘2026 스마트시티 엑스포 월드 콩그레스(SCEWC 2026)’에서 ‘성남관’을 찾은 외국인들이 자료를 살펴보고 있다. 성남시 제공

이번 성남관에는 스마트시티 분야에서 뛰어난 기술력을 인정받은 관내 혁신기업 8곳이 참여해 첨단 솔루션과 신제품을 세계 바이어들에게 선보였다. 시는 기업들의 실질적 수출 판로 개척을 위해 사전 마케팅 교육부터 부스 임차료·설치비, 운송비 일부 지원, 현장 통역 및 홍보에 이르기까지 지원 사격에 나섰다.

도시 정책 차원의 국제 교류도 성과를 냈다. 성남시는 공식 세션인 ‘차세대 대중교통의 실현’에 초청받아 시가 추진 중인 ‘인간 중심 미래 모빌리티’ 비전과 주요 정책 우수 사례를 발표해 글로벌 참석자들의 큰 호응을 얻었다.

아울러 성남시 대표단은 주최 기관인 ‘피라 바르셀로나(Fira Barcelona)’ 및 세계 주요 스마트도시 전시관과의 협력 네트워크를 확대하고 최신 기술 동향을 시정에 반영하기 위한 연계 방안을 모색했다.

차광승 성남시 AI혁신국장은 “이번 박람회 성과는 성남시 기업들의 기술 경쟁력과 시 정책의 국제적 가치를 입증한 결과”라며 “해외 유수 혁신 사례를 적극적으로 접목해 시민 삶의 질을 높이는 시민 중심 스마트도시 조성을 지속해서 추진하겠다”고 말했다.

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