GH, ‘대한민국 일자리 어워드’ 행안부 장관상 수상…“일자리 생태계 결실”

경기주택도시공사(GH)가 전국 94개 지자체 및 공공기관이 경합한 ‘2026 대한민국 일자리 어워드’에서 공공기관 부문 최고상인 행정안전부 장관상을 받았다.

이번 어워드는 ‘2026 지역경제 혁신박람회’와 연계해 양질의 일자리 창출과 산업 생태계 구축에 기여한 우수 기관을 선정하는 행사다. GH는 ‘공정한 기회·혁신적 성장·포용적 고용을 위한 GH형 일자리 생태계 구축’을 성과로 내세워 높은 평가를 받았다.

GH 광교 청사

GH는 기업의 생애주기 전 과정을 지원하는 5단계(발굴·정착·성장·확장·포용) 맞춤형 지원 체계를 구축해 실질적 일자리 창출을 이끌었다. 도내 31개 시·군의 산업 수요를 파악하는 ‘경기 31 파트너스’를 가동해 산단 공급계획에 반영했으며, 공공지식산업센터 브랜드 ‘GH biz&’ 도입과 3조6202억원 규모의 6개 신규 산단 개발로 중소·벤처기업의 안정적 입주 기반을 마련했다.

아울러 300억원 규모의 상생펀드로 37개 기업의 금융 부담을 경감하고, 청년 창업팀에 창업특화주택과 공유오피스를 연계해 성장 기반을 다졌다. ‘GH 베이스캠프’를 통한 해외 IR 지원 등 유망 스타트업의 글로벌 진출을 돕는 한편, 장애인 맞춤형 직무와 재택근무 인턴십을 통해 2023년부터 2026년까지 취업취약계층 92명을 채용하며 포용적 고용 가치도 실현했다.

김용진 GH 사장은 “이번 수상은 수요 발굴부터 정착, 성장, 확장, 포용까지 기업 성장의 전 과정을 촘촘히 연결해 양질의 일자리를 만들어온 값진 성과”라며 “앞으로도 산업 인프라와 금융·창업·글로벌 지원 역량을 결집해 기업과 도민이 함께 성장하는 지속 가능한 일자리 생태계를 넓혀가겠다”고 강조했다.

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