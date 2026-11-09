용산구 “용산공원 조성 특별법 개정 ‘반대’” [지금 우리 동네는]

서울 용산구가 국회의 용산공원 조성 특별법 개정 추진에 재차 반대 입장을 표명했다.

9일 구에 따르면 해당 개정안은 용산공원 본체 부지를 주택 용지 등으로 활용할 수 있게 하는 내용이 담겼다. 국토교통부 장관의 판단에 따라 단계별·분할 계획 수립을 허용하고 캠프킴 등 녹지 면적 기준을 완화하는 내용도 담겼다.

용산구 용산공원 일대 모습. 세계일보 자료사진

구는 “용산공원은 1990년 미군 기지 이전 합의부터 2006년 국가공원 선포, 여야 합의로 제정된 특별법에 이르기까지 30여년간 온전한 생태·역사 공원으로 조성해 미래 세대에 물려주겠다는 국가적 약속을 바탕으로 추진돼 왔다”며 “국민의 충분한 의견 수렴 없이 입법이 추진되고 있다는 점에서 심히 우려하지 않을 수 없다”고 밝혔다.

구는 “용산공원 내 토양오염의 정밀 조사, 주거 용도에 적합한 정화, 안전성 검증이 선행돼야 한다”면서 “주택 공급에 따른 교통, 교육 등 기반 시설 대책 또한 반드시 마련돼야 한다”고 강조했다.

이어 구는 “한번 훼손된 공원의 가치는 되돌리기 어렵다”며 “용산공원이 서울시와 대한민국을 대표하는 국가공원으로 조성될 수 있도록 흔들림 없이 대응해 나가겠다”고 덧붙였다.

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