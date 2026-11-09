“언어·국적 넘어 춤으로 하나”…하남 ‘글로벌 K-팝 댄스 챌린지’에 1.2만명 열광

강렬한 K-팝 비트가 가을밤 미사 호수공원의 고요함을 깨우자, 초록빛 잔디광장은 이내 뜨거운 함성과 열기로 가득 차올랐다. 세계 각국에서 모여든 젊은 댄서들이 화려한 조명 아래 역동적인 동작을 선보일 때마다 객석에선 폭발적 연호와 박수가 터져 나왔다. 국적도, 언어도 달랐지만 음악에 맞춰 몸을 흔드는 열정만큼은 오직 하나의 언어로 도시에 메아리쳤다.

경기 하남시가 세계적 K-팝 댄서들과 시민이 함께 어우러지는 대형 문화 축제를 마무리하며 글로벌 문화도시로서의 존재감을 다시 확인했다.

‘2026 글로벌 K-팝 댄스 챌린지’에서 통합 대상을 차지한 프랑스의 나이트로지가 무대에서 춤을 추고 있다. 하남시 제공

하남시는 지난달 24일부터 이달 7일까지 미사 문화거리와 미사 호수공원 일대에서 이어진 ‘2026 글로벌 K-팝 댄스 챌린지(Global K-POP Dance Challenge)’가 1만2500여명의 누적 관람객을 모으며 대단원의 막을 내렸다고 9일 밝혔다.

‘하남을 흔들어’라는 슬로건을 내걸고 진행된 이번 축제에는 국내외 30개 지역 및 국가에서 총 30개 팀이 참가해 퍼포먼스를 펼쳤다. 3주간 이어진 행사 기간 관람객은 1만2594명으로 집계됐다. 회차별 관람객 만족도 조사에서도 평균 96.3%라는 호평을 기록하며 지역 대표 축제로 자리매김했다.

7일 열린 ‘2026 글로벌 K-팝 댄스 챌린지’에서 통합 대상을 차지한 프랑스 댄스팀 나이트로지가 이현재 시장(오른쪽)과 기념촬영을 하고 있다. 하남시 제공

하이라이트는 마지막 날인 7일 열린 ‘국제 댄스 경연대회’였다. 치열한 예선을 뚫고 본선 무대에 오른 16개 팀은 K-팝 커버댄스를 비롯해 스트릿댄스, 코레오그래피 등 다양한 장르를 자유자재로 넘나들며 수준 높은 경연을 펼쳤다.

특히 미국과 프랑스, 독일, 이탈리아, 폴란드, 페루 등 8개국에서 참가한 해외 댄서들은 각국의 문화적 개성을 녹여낸 파격적 동선과 화려한 테크닉으로 좌중을 압도했다.

무대의 완성도를 평가한 심사위원단 역시 화려했다. 대한민국을 대표하는 스트릿 댄서이자 안무가인 제이블랙(J BLACK)을 비롯해 박정우(Poppin Mett), 김평야, 뷰티(viewtii), 전홍준 어트랙트 대표 등 대중성과 전문성을 겸비한 5인이 심사를 맡았다. 이번 대회는 전문가 평가 80%와 현장 관객 투표 20%를 합산해 공정성과 몰입도를 동시에 확보했다.

‘2026 글로벌 K-팝 댄스 챌린지’ 참가자들이 단체 사진을 찍고 있다. 하남시 제공

치열한 경연 끝에 통합 대상은 독창적이고 폭발적 무대 연출을 선보인 프랑스의 ‘나이트로지(NightRosy)’에 돌아갔다. 해외 최우수상은 남미 특유의 쾌감과 정교한 합을 자랑한 페루의 ‘블래스트(BLAST)’가, 국내 최우수상은 완성도 높은 군무로 좌중을 사로잡은 통영의 ‘제이킹덤’이 차지했다. 해외 우수상은 미국·영국 합동팀 ‘ID’가, 국내 우수상은 하남 대표 ‘CB crew’가 수상의 기쁨을 누렸다.

경연 직후 이어진 ‘랜덤플레이댄스’ 현장은 무대와 객석의 경계가 완전히 허물어진 화합의 장이었다. 무작위로 흘러나오는 K-팝 히트곡에 맞춰 글로벌 인플루언서와 외국인 댄서들이 춤판을 열자, 지켜보던 어린이부터 성인들까지 자연스럽게 무대로 뛰어들어 춤사위를 이어갔다. 세대와 인종을 넘어 오직 춤 하나로 교감하는, 가장 빛난 순간이었다.

이현재 시장이 무대에 올라 참여자들을 격려하고 있다. 하남시 제공

현장에서는 아이돌 키링·키캡을 제작하는 굿즈 체험 부스, K-팝 페이스페인팅, 1초 노래 챌린지, 릴스 촬영 공간 등 다채로운 참여형 이벤트가 운영돼 가족 방문객들의 호응을 얻었다.

무대 말미에는 하남비보이단의 퓨전 공연을 시작으로 키빗업(KEYVITUP), 앳하트(AtHeart), 장한음, 스페셜 게스트인 ‘아트비트(ARTBEAT)’의 축하 무대로 피날레를 장식했다.

이현재 시장은 “3주간 미사 일대를 K-팝의 열기로 뜨겁게 빛낸 시민과 참가자들에게 감사드린다”며 “하남에서 피어난 K-팝 댄스의 열정을 전 세계로 확산시켜, 글로벌 K-팝 팬과 댄서들이 가장 찾고 싶어 하는 대중문화 교류의 성지로 하남을 발전시켜 나가겠다”고 강조했다.

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