한강 드론 구조·편의점 안내소… 서울 행정혁신 아이디어 반짝

추운 겨울 버스를 기다리는 시민에게 온기를 전하는 ‘버스정류소 온열의자’, 어르신의 납세 편의를 높이는 ‘큰 글씨 세금고지서’…. 서울시가 2023년부터 시청 공무원들의 아이디어를 받아 실제 정책과 서비스로 연결한 사례들이다.



서울시는 9일 민선 9기 첫 창의발표회를 갖고 직원들이 제안한 699건 중 오세훈 시장을 비롯해 전문가·시민·직원으로 구성된 현장 평가단 300여명의 심사를 거쳐 8건의 우수 제안을 선정했다.

이번 발표회 주제는 시가 민선 9기 들어 중점 추진 중인 ‘야간경제 활성화를 통한 24시간 활력경제도시 서울’, ‘AI(인공지능)·빅데이터 행정혁신으로 성장하는 도시 서울’ 두 가지였다.



야간경제 활성화 분야에서는 편의점을 외국인 관광객 관광정보 안내 및 안심귀가까지 연결하는 밤 관광 안내소로 활용하는 ‘24시간 편의점을 밤 관광 거점으로’, 노들 글로벌 예술섬과 한강버스 연계, 골목 상권까지 연결하여 수변 야간경제를 활성화하는 ‘노들섬에서 골목까지, 서울의 밤을 잇다’ 등이 선정됐다.



AI·빅데이터 행정혁신 분야에서는 한강 투신자 구조를 위해 AI가 물에 빠지는 소리를 감지하고 드론이 현장으로 출동해 구조하는 ‘AI 수난사고 구조 서비스 ‘풍덩’’이 선정됐다.

기존 수집된 누수음 빅데이터를 활용한 AI 상수도 누수 정밀탐사 기술을 개발하는 ‘땅속 누수, AI가 찾는다’, 세금 체납 정보와 사회보장·건강보험 정보 등 빅데이터 자료를 분석해 복지 위기가구를 발굴하는 ‘세금 못 내는 사정, 데이터로 살핀다’ 등도 제안됐다.



시 관계자는 “이날 발표된 제안 중 정책에 적용할 수 있는 것은 빠르게 실행해 시민 일상에 실질적인 변화를 체감할 수 있도록 할 예정”이라고 설명했다. 그는 “시는 정책 아이디어 발굴과 함께 직원들이 AI를 활용해 직접 콘텐츠를 제작하는 등 창의행정 문화를 넓혀가고 있다”며 “올해 전 직원 대상 AI 활용 교육을 확대했으며, 지난 3월부터 직원들이 제작한 쇼트폼·웹툰 등 콘텐츠는 680건에 이른다”고 덧붙였다.



시는 2023년 창의행정을 도입한 이후 이번까지 16번의 창의발표회를 열었으며 8700건의 아이디어를 모으고 156건의 우수제안을 선정했다.



창의행정 1호 사례는 지하철 15분 내 재승차 시 환승제도를 비롯해 지난해 4호점까지 확대한 쪽방촌 주민을 돕는 온기창고 등이 있다.



시가 교통복지 서비스로 2009년 지자체 최초로 도입한 버스정류소 온열의자 역시 창의행정의 대표 사례다. 버스정류장 온열의자 사업은 지난달 행정안전부 제5회 정부혁신 최초·최고 사례로 인증받기도 했다.



오 시장은 “서울시 직원들이 업무과정 속에서 늘 새로운 시도를 하고, 아이디어 내고, 그것을 다듬는 모습을 보면 서울시민들이 든든하게 느끼실 것이라 생각한다”고 말했다.



이어 오 시장은 “AI를 행정업무에 어떻게 활용할지 고민하고, 야간경제 활성화 아이디어들은 잘 활용해 서울경제가 더욱 활력 있게 되고 골목상권까지 온기가 이어질 수 있도록 노력하겠다”고 강조했다.

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