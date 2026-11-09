‘20점대 → 80점대’ 껑충…제주 고교생, 중고거래 스마트안경으로 부정행위 덜미

제주의 한 고등학교에서 중고거래 플랫폼을 통해 구매한 스마트안경을 이용해 중간고사를 치르다 적발된 사실이 뒤늦게 확인됐다.

9일 제주도교육청에 따르면 지난달 초 도내 한 고등학교에서 1학년 A 학생이 스마트안경을 착용하고 내신 성적에 반영되는 중간고사를 치르다 적발됐다.

제주 고교 1학년생이 중고거래로 산 스마트안경으로 중간고사 부정행위를 하다 적발된 사건을 형상화한 이미지. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

조사 결과 A 학생은 첫날 국어 시험에서 스마트안경을 착용했고, 둘째 날에도 시험 시작 직후 기존 안경을 스마트안경으로 교체해 사회 시험을 치른 것으로 나타났다. 특히 평소 20점대에 머물던 A 학생의 성적은 스마트안경을 착용한 해당 과목들에서 80점을 넘긴 것으로 알려졌다.

이 학생은 단속을 피하기 위해 공기계(깡통 휴대전화)를 시험 감독관에게 제출해 눈속임을 한 뒤, 스마트안경과 연동된 실제 휴대전화를 사전에 교실 내부에 몰래 숨겨둔 것으로 드러났다.

이번 부정행위는 다른 학생의 제보로 발각됐으며, 학교 측은 A 학생이 스마트안경을 착용하고 응시한 2개 과목에 대해 0점 처리 조처를 내렸다. A 학생은 학교 측에 “당근마켓에서 스마트안경을 구매했다”고 진술한 것으로 전해졌다.

한편 제주도교육청은 사안의 심각성을 인감해 지난 5일 도내 고등학교 교감 및 수능 담당 교사들을 대상으로 스마트안경을 악용한 부정행위 방지 대책 교육을 긴급 실시했다. 교육청은 수능 전날과 고사 당일에도 감독관을 대상으로 추가 교육을 진행할 방침이다.

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