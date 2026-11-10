친명 “김민석 대표 흔들지 마라” 친청 “성공한 정치공작”… 與 신천지 설전 계속

더불어민주당이 신천지 교인의 집단 입당 의혹을 조사한 결과를 개별 열람하는 중에도 의원마다 평이 갈리며 당내 갈등이 정리되지 않는 모습이다. 친명(친이재명)계이거나 당권파인 의원들은 “신천지 가입 정황이 확인됐다”는 입장인 반면, 친청(친정청래)계는 “정치공작”이라며 조사 결과를 전면 공개하라고 충돌했다.

이날 당원정비태스크포스(TF) 조사 결과를 열람한 민주당 박범계 의원은 페이스북에 “정치공작이었다고 단정할 수 있느냐”며 “이쯤에서 논란을 끝내자”고 친청계를 겨냥했다. 박 의원은 “세 명의 증언과 두 개의 녹취록이 있었다”며 “그중 한 제보에는 이번 경선 관련 내용도 있었다”고 전했다.

더불어민주당 송영길 의원이 9일 국회 당 사무총장실에서 민주당의 신천지 교인 당원 가입 의혹 조사 결과를 열람한 후 기자들의 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

이어 박 의원은 “치열한 경선 와중에 있었던 후보로서는 의혹을 갖고 문제 제기를 할 만했다고 본다”면서 “분열을 조장하는 것에 대한 흐름이 이 자료에는 명시돼 있다”고 조사 결과는 문제의 소지가 있다고 주장했다. 민주당 김민석 대표가 전당대회 당시 제기한 반명(반이재명)·분열주의·신천지 ‘3자 비밀연합’ 의혹을 제기할 만한 내용이 담겼단 것이다. 박 의원은 열람 직후에도 “어쨌든 (조직적 입당) 증거라고 할 것은 있다”며 “이번 전당대회 관련 증언이 있다”고 말했다.

송영길 의원도 이날 조사 결과를 열람한 뒤 “TF 조사 결과 신천지의 조직적 집단 가입 정황이 확인됐다”며 “이 사안을 단순히 특정 계파 책임 공방으로 끝내선 안 된다”고 말했다. 그러면서 “우리가 맞설 대상은 종교를 빙자한 조직적 강요와 불법 정치 개입”이라고 했다.

반면 친청계 이성윤 최고위원은 이날 경북 현장 최고위원회의에서 “2015년부터 2021년까지라는 신천지 데이터의 출처, 정확성의 근거, 신천지 가입 일자까지 조사 결과를 있는 그대로 공개해야 한다”며 “비공개 열람으로 확인된 것은 당대표 스스로 인정한 대로 증거가 없는 명백한 거짓이자 성공한 정치공작”이라고 했다. 이 최고위원은 TF 조사 결과 전면 공개에 더해 “피해자 당원들에게 직접 사과해야 하며 재발 방지 약속까지 해야 진정한 사과”라면서 “이에 상응하는 엄중한 책임을 져야 한다”고 덧붙였다. 친명계 이건태 의원은 페이스북에 이 최고위원을 직접 언급하며 “당대표를 더이상 흔들지 마라”고 했다.

마찬가지로 친청계인 최민희 최고위원은 페이스북에 “‘반명·분열주의·신천지 3자 비밀연합의 증거는 없다’는 김 대표 발언을 저도 이번 열람으로 확인했다”며 “그런데 당 대변인이 심각하다고 하고 음성적인 숫자 날조와 유언비어가 돈다”고 했다. 그러면서 “차라리 명부 입수 경위와 조사 자료를 전면 공개하는 것이 낫지 않겠나”라고 밝혔다. 한민수 최고위원도 “김 대표 본인께서 전당대회 과정에서 주장했던 사실의 근거를 찾지 못했다고 사과하신 것 아닌가”라며 “신빙성을 갖춘 신천지의 조직적, 집단적 가입 증언과 증거는 없었다”고 거들었다.

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