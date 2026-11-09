‘11점 차 열세’ 뒤집은 서울 삼성의 끈질긴 정신력…KT 꺾고 선두 수성 [잠실 현장]

[잠실=권준영 기자] 개막 9연승의 기세가 한풀 꺾였어도 선두의 저력은 살아 있었다. 프로농구 서울 삼성이 전반 한때 11점 차까지 밀리는 열세를 딛고 수원 KT를 꺾었다. 3쿼터 외곽포를 앞세워 승부를 뒤집은 삼성은 KT의 4연승 도전을 저지했다.

프로농구 서울 삼성 저스틴 구탕이 9일 서울 잠실학생체육관에서 열린 2026~2027시즌 한국농구연맹(KBL) 정규리그 수원 KT와의 경기에서 드리블을 시도하고 있다. KBL 제공

프로농구 서울 삼성 이관희가 9일 서울 잠실학생체육관에서 열린 2026~2027시즌 한국농구연맹(KBL) 정규리그 수원 KT와의 경기에서 드리블하고 있다. KBL 제공

삼성은 9일 서울 잠실학생체육관에서 열린 2026~2027시즌 한국농구연맹(KBL) 정규리그 KT와의 경기에서 85-78로 이겼다. 시즌 11승째를 거둔 삼성은 11승2패를 기록하며 선두를 지켰다. KT는 6승7패로 연승 행진을 마감했다. 시즌 첫 맞대결에서도 승리했던 삼성은 상대 전적을 2승으로 벌렸다.

프로농구 수원 KT 문경은 감독이 9일 서울 잠실학생체육관에서 열린 2026~2027시즌 한국농구연맹(KBL) 정규리그 서울 삼성과의 경기에서 작전을 지시하고 있다. KBL 제공

경기 전 취재진과 만난 양 팀 사령탑은 상대의 강점을 경계하면서 승부를 가를 요소를 짚었다. KT 문경은 감독은 삼성의 조직력과 선수 간 신뢰를 높게 평가하며 선수들에게 활동량과 집중력으로 맞설 것을 주문했다.

문 감독은 “삼성 선수들은 자신이 코트에서 무엇을 해야 하는지 정확히 알고 임무 수행을 철저히 한다. 플레이에 대한 불안감이 없고 선수들 사이의 믿음도 잘 형성돼 있다”며 “현재 우리 팀 구성으로는 기량만으로 삼성을 이기기 어렵다고 본다. 그래서 국내 선수들에게 삼성 선수들의 에너지에만큼은 밀리지 말라고 강조했다”고 말했다.

최근 연승 과정에서 확인한 국내 선수와 외국인 선수의 조화에도 기대를 걸었다. 문 감독은 “배스와 트레이는 득점과 리바운드 등 개인 기량에서 나무랄 데가 없다”며 “국내 선수들과 외국인 선수들의 조화가 관건이었는데, 최근 3연승을 하면서 국내 선수들이 수비와 에너지를 보여주면 외국인 선수들이 해결해준다는 걸 선수들도 느끼고 있다”고 설명했다.

프로농구 서울 삼성 김상식 감독이 9일 서울 잠실학생체육관에서 열린 2026~2027시즌 한국농구연맹(KBL) 정규리그 수원 KT와의 경기에서 작전을 지시하고 있다. KBL 제공

삼성 김상식 감독은 KT의 외국인 선수들이 펼치는 2대2 공격과 강성욱을 활용한 연계 플레이를 주요 경계 대상으로 꼽았다. 김 감독은 “KT는 외국인 선수 둘의 2대2 플레이가 좋고, 강성욱과의 연계에서도 패스 연결이 상당히 뛰어나다. 배스가 워낙 좋은 선수인 만큼 스위치 수비와 체크백, 압박 등을 준비했다”며 “첫 맞대결 때와 지금 KT의 상황은 다르다. 팀이 많이 좋아진 만큼 경기 상황에 맞춰 대응하려 했다”고 말했다.

김 감독은 매 경기 위기의식을 가져야 한다고도 강조했다. 경기 전 삼성은 12경기에서 10승2패, 승률 0.833을 기록했지만 최근 5경기에서는 3승2패에 그쳤다. 초반의 압도적인 흐름을 이어가기 위해서는 방심하지 않는 자세가 필요하다는 판단이었다.

김 감독은 “앞으로 한 경기 한 경기가 계속 위기라고 생각한다. 전력상 우리가 우위에 있다고 장담할 수 있는 상황이 아니기 때문에 위기의식을 가져야 한다”며 “첫 맞대결에서 이겼다고 이번에도 이긴다는 보장은 없다. 선수들과 함께 매 경기 더 철저하게 준비해야 한다”고 강조했다.

경기 전 양 팀의 기록은 서로 다른 강점을 보여줬다. 삼성은 경기당 평균 84.0점을 넣고 79.5점을 내줘 수비 안정성이 돋보였다. KT는 평균 득점 85.5점으로 삼성보다 공격력이 앞섰지만, 평균 실점도 86.5점에 달했다. 삼성의 탄탄한 수비와 KT의 공격력이 맞붙는 대결이었다.

프로농구 서울 삼성 케렘 칸터(왼쪽)와 크리스 맥컬러가 9일 서울 잠실학생체육관에서 열린 2026~2027시즌 한국농구연맹(KBL) 정규리그 수원 KT와의 경기 중 코트에서 대화를 나누고 있다. KBL 제공

1쿼터부터 양 팀의 색깔이 뚜렷하게 드러났다. 삼성은 야투 성공률 60%와 리바운드 10-6의 우위를 앞세웠지만, KT의 압박 수비에 고전하며 턴오버를 8개나 범했다. 반면 KT는 야투 성공률이 44%에 그쳤음에도 스틸 6개를 기록하고 실책을 3개로 줄이며 맞섰다. KT가 문정현의 2점슛으로 먼저 앞서자 삼성은 케렘 칸터의 연속 득점으로 응수했다. KT가 다시 8-13으로 달아났지만 삼성은 작전타임 이후 추격에 나서 13-13으로 균형을 맞췄다. 최현민의 3점슛으로 16-13 역전에 성공한 삼성은 전성현에게 외곽포를 허용해 다시 리드를 내줬으나, 최현민이 곧바로 2점슛을 보태면서 1쿼터는 22-22로 마무리됐다.

2쿼터에는 KT의 공격력이 살아나며 경기 주도권이 다시 넘어갔다. KT가 외곽포로 앞서자 삼성도 3점슛으로 맞섰지만, 패리스 배스가 외곽포에 이어 골밑 득점까지 잇달아 성공시키며 공격을 주도했다. 트레이 포터도 페인트존에서 힘을 보태 KT는 한때 27-38까지 달아났다. 삼성은 작전타임 뒤 이관희의 3점슛으로 추격에 나섰고, 크리스 맥컬러가 연속 골밑 득점에 이어 덩크슛까지 꽂아 넣으며 38-40으로 간격을 좁혔다. 그러나 KT는 배스가 2쿼터에만 12점, 포터가 7점을 올리는 등 외국인 선수들의 화력을 앞세워 리드를 지켰다. 삼성은 리바운드에서 16-12로 앞섰지만 야투 성공률은 27%에 머물렀고, KT는 50%의 성공률로 공격 효율에서 우위를 보였다. KT가 2쿼터에만 24점을 올리면서 전반은 46-40으로 마무리됐다.

3쿼터에서는 삼성의 외곽포와 수비 집중력이 빛을 발했다. 전반을 6점 차로 뒤진 삼성은 후반 들어 야투 성공률을 끌어올리며 반격에 나섰다. 3점슛 8개 중 4개를 성공해 성공률 50%를 기록한 반면 KT는 8차례 시도에서 단 1개만 넣는 데 그쳤다. 야투 성공률도 삼성은 53%, KT는 29%로 차이가 컸다. 저스틴 구탕과 칸터가 나란히 7점씩 보태며 공격을 이끌었고, KT는 배스가 팀 득점 15점 가운데 11점을 책임졌지만 공격 지원이 제한됐다. 리바운드에서도 삼성이 14-11로 앞섰고, 양 팀 모두 턴오버는 4개씩 기록했다. 삼성은 3쿼터에만 24점을 몰아넣고 KT를 15점으로 묶으며 64-61로 경기를 뒤집었다.

4쿼터 초반 삼성은 칸터의 골밑 득점 등을 앞세워 70-63으로 달아났다. 구탕이 3점슛까지 보태며 격차를 벌렸지만, 곧바로 발목 통증을 호소하며 코트를 떠나는 변수가 생겼다. KT는 이 틈을 놓치지 않았다. 삼성의 공격권을 빼앗은 뒤 추격에 속도를 냈고, 배스의 득점까지 더해 73-73 동점을 만들었다. 팽팽해진 승부에서 삼성의 해결사는 이관희였다. 경기 종료 약 3분10초 전 결정적인 3점슛을 꽂아 넣으며 다시 리드를 안겼다. 칸터도 골밑 득점에 이어 외곽포까지 성공시키며 81-73으로 격차를 벌렸다. 다급해진 KT가 연이어 3점슛을 시도했지만 림을 외면했고, 삼성은 끝까지 리드를 지켜 승리를 확정했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지