[정책 이슈 알려줘] ‘쉬었음’ 청년들 결혼도 출산도 ‘유보’ 外

‘쉬었음’ 미혼 청년 가운데 결혼할 생각이 있다는 응답은 절반에 그친 것으로 나타났다. 미혼 청년 집단 중 가장 낮은 수준이다. 미래를 비관적으로 보는 인식이 가족 형성을 미루게 하는 요인으로 분석됐다.

한국보건사회연구원은 임지영 인구정책연구실 전문연구원이 쓴 ‘쉬었음 미혼 청년의 미래 전망과 가족 형성’ 보고서를 발간했다고 9일 밝혔다. ‘쉬었음’은 비경제활동인구 가운데 중대한 질병이나 장애는 없지만 일이나 구직활동을 하지 않는 이들을 뜻한다.

서울시내 한 대학교 일자리플러스센터 채용 관련 게시판. 연합뉴스

2024년도 가족과 출산 조사를 분석한 결과 19∼34세 미혼 청년 중 쉬었음 비중은 5.5%였다. 이들의 70.8%는 일한 경험이 있었다. 노동시장에 들어갔다가 이탈한 경우가 대부분이라는 뜻이다. 이전 일자리도 불안정했다. 남성은 22.4%만 이전 직장에서 정규직이었다. 취업 청년은 나이가 들수록 정규직 비율이 높아진다. 반면 쉬었음 청년은 30∼34세의 이전 직장 정규직 비율(36.6%)이 25∼29세(38.9%)보다 오히려 낮았다.

이들의 현재 행복 수준은 4점 만점에 2.9점으로 구직 중인 실업 집단과 비슷했다. 5년 후 행복 전망은 3.1점으로 모든 집단 중 가장 낮았다. 결혼 의향은 52.1%, 출산 의향은 60.4%로 역시 최저였다. 결혼 의향이 가장 높은 취업 청년(72.1%)보다 20%포인트 낮다.

임 연구원은 “쉬었음 미혼 청년의 낮은 가족 형성 의향은 포기보다 ‘유보’의 성격이 강하다”고 분석했다. 이어 “이들의 가족 형성 의향 저하는 미래에 대한 비관에서 비롯되므로 살 만한 사회에 대한 기대를 회복시키고, 이들이 가족 형성을 원할 때 도움이 될 수 있도록 정책 설계를 할 필요가 있다”고 제안했다.

◆아동대표단 “소풍 연 2회 보장해 달라”

대한민국아동총회 아동대표들이 현장 체험학습과 소풍 보장 등을 요구하는 정책 결의문을 국회에 전달했다.

보건복지부에 따르면 아동대표 13명은 9일 김희정 국회 교육위원장과 이만희 보건복지위원장을 차례로 만나 지난 8월 ‘제23회 대한민국 아동총회’에서 채택한 결의문을 건넸다. 결의문에는 초등학교 현장 체험학습 연 1회 이상과 소풍 연 2회 보장, 학업 스트레스 의무 상담 제도 도입 등 14개 요구가 담겼다. 복지부는 올해 4분기 국무총리가 주재하는 아동정책조정위원회에 결의문을 보고할 예정이다. 아동 40여명으로 꾸려진 모니터링단은 내년 6월까지 이행 상황을 점검한다.

◆청소년지도사 2급, 현장실습 130시간 신설

내년부터 청소년지도사 2급 자격을 따려면 130시간 이상 현장실습을 거쳐야 한다. 청소년지도사는 청소년수련시설이나 청소년단체 등에서 자연체험, 봉사활동, 체육·문화 활동 프로그램을 운영하고 지도한다.

성평등가족부 산하 한국청소년활동진흥원은 2027년도 청소년지도사 2급 자격검정 시행계획을 확정했다고 9일 밝혔다. ‘청소년기관 현장실습’이 필수과목으로 추가되면서 검정과목은 8개에서 9개로 늘었다. 원서는 내년 2월15일부터 3월2일까지 온라인으로 받는다. 최종 합격자는 서류심사를 거쳐 3월30일 발표된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지