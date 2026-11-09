이란 “청해부대 파병 자제”… 韓에 공개 경고

이란 정부가 호르무즈해협 통항 재개를 위한 한국 해군의 역내 파병 가능성에 대해 강한 우려를 표명하며 개입 자제를 촉구했다.



에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 9일(현지시간) 정례브리핑에서 한국 청해부대의 작전구역 확대 관련 질문에 “한국은 호르무즈해협 재개방 지원 명목으로 역내에 군사력을 파병하는 것을 자제해야 한다”며 “이미 충분히 복잡해진 상황에 개입하는 것을 피해야 할 것”이라고 말했다.

지난 5월 청해부대 48진(왕건함) 부대원들의 부산작전기지 출항 환송식 모습. 왕건함은 지난달 2일 출항한 청해부대 49진 충무공이순신함과 임무를 교대한다. 연합뉴스

지난 5일 정부가 소말리아 아덴만 해역에서 상선 보호 활동을 하는 청해부대의 임무 구역을 호르무즈해협과 좀 더 가까운 오만 남쪽 해역까지 확대하기로 발표한 이후 이란 외무부의 공식 발언이 나온 것은 처음이다. 반관영 파르스통신 등 언론을 통해서만 경계심을 드러냈다.



바가이 대변인은 양국 관계에 대해 “이란과 한국은 60년 이상 상호 존중과 양국의 이익을 바탕으로 오랜 우호 관계를 유지해 왔다”고 평가했다. 그는 “그러나 이란 국민은 최근 발생한 군사적 침략을 직간접적으로 지원한 미국과 시온주의(이스라엘) 정권 및 일부 동맹국을 제외한 다른 국가들이 이들에 동조하는 것을 원치 않는다”고 강조했다. 그러면서 “미국 등과 뜻을 같이해 군사 침략의 공범으로 비치는 일이 없기를 바란다”고 경고했다.



이어 “한국을 비롯한 국제사회가 미국과 이스라엘의 불법적인 행동이 초래할 광범위하고 유해한 파장에 주목하길 바란다”면서 “역내 상황을 더욱 복잡하게 만들 수 있는 어떠한 행동도 삼가기를 희망한다”고 덧붙였다.



앞서 바가이 대변인은 지난 9월에도 호르무즈해협 파병 논의에 대해 한국어로 ‘위험한 선택에는 대가가 따른다’는 글을 게시한 바 있다.

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