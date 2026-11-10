우체국·도서관… 장애인 일터 ‘영토확장’

충남 아산시 장애인일자리 참여자들의 일터가 공공기관과 우체국, 도서관 등 시민의 생활 현장으로 넓어지고 있다. 행정보조부터 교통약자 이동 지원까지 직무도 다양해지면서 소득 보장과 사회참여를 함께 뒷받침하고 있다.



9일 아산시에 따르면 올해 시 장애인일자리사업 참여자는 230명으로, 2022년 197명보다 33명(16.8%) 늘었다. 시는 참여 규모 확대와 함께 장애 특성과 역량에 맞는 직무·근무처 발굴에 힘을 쏟고 있다.



참여자들은 공공기관에서 서류 정리와 자료 입력, 방문객 안내 등을 맡는다. 우체국에서는 우편물 분류를 돕고 도서관에서는 도서 정리와 이용 안내를 지원한다. 복지시설에서는 급식과 환경정비 업무를 수행한다. 장애인전용주차구역 이용 질서를 위한 계도 활동과 교통약자 승·하차 지원에도 참여한다. 일자리를 통해 생활 기반을 다지는 동시에 다른 시민의 편의와 안전에 기여하는 역할이다. 사업은 시가 직접 운영하는 일반형 일자리와 6개 수행기관이 맡는 복지일자리로 나뉜다. 일반형은 시청과 행정복지센터 등 공공기관을 중심으로 행정업무 경험을 제공한다. 복지일자리는 아산시장애인복지관, 아산종합사회복지관, 충남지체장애인협회 아산시지회, 메종드로제, 파랑새둥지, 아산성심학교가 수행한다.



시는 직무 적응과 근로윤리, 안전사고 예방교육을 실시하고 수행기관 현장점검으로 근무환경을 살피고 있다.

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