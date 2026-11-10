‘공보의 0명 위기’ 충주, 기간제 의사 채용

충북 충주시가 내년 상반기 의과 공중보건의사가 한 명도 남지 않는 의료 공백 사태에 대비해 기간제 관리의사를 채용하고 취약지 순회진료를 확대한다.



충주시는 9일부터 민간 병원이 없는 의약분업 예외 지역의 살미·금가·신니·노은·중앙탑·동량·소태 등 7개 보건지소에서 순회진료를 주 1회에서 주 2∼3회로 확대했다. 주민들의 진료 불편을 줄이기 위한 조치다.



이를 위해 시는 70대 초반의 전문의 출신 기간제 관리의사 1명을 채용했다. 이달 1일부터 다음 달까지 계약했으며 향후 연장할 수 있다. 시는 의사 1명을 더 뽑기 위해 지난 9월 첫 공고를 냈지만 아직 적격자를 찾지 못했다.



시가 서두르는 것은 보건지소에서 근무하는 의과 공보의 2명의 복무가 모두 내년 4월 말 끝나기 때문이다. 공무원 휴가기간 등을 고려하면 실제 진료 이탈 시점은 내년 2∼3월로 앞당겨질 수 있어 내년 상반기부터 관내 의과 공보의가 ‘0명’이 되는 상황이 우려된다.



시는 비상 대책을 검토 중이다. 개원의 등 민간 병원 의사가 공공보건 진료를 지원하는 촉탁의사제도 도입이 대안으로 꼽힌다.

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