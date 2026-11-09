증시 급등락 더 이어질 수도…최태원, 과잉 유동성·AI 쏠림 경고

코스피가 6일 장 초반 8% 넘게 떨어져 유가증권시장 거래가 20분간 중단됐다. 9일에는 장중 5000선을 밑돌았다가 5172.94까지 올랐으나 전 거래일보다 0.81% 내린 5018.85에 마감했다.

최태원 SK그룹 회장이 5일 오후 서울 관악구 서울대학교 사회과학대학 1층 김종섭홀에서 열린 서울대 경제학부 ‘자유와 시장’ 특강에서 ‘인공지능(AI) 시대, 세계 경제 패러다임 변화와 대한민국의 비전’을 주제로 강연하고 있다. 뉴스1

최태원 SK그룹 회장은 서킷브레이커 발동 하루 전인 5일 서울대 특강에서 이런 급등락이 앞으로도 이어질 수 있다고 말했다.

미국 중간선거에서 민주당이 텍사스와 조지아 주지사 선거를 이기자 금융시장에서는 AI 데이터센터 건설 규제가 강화될 수 있다는 우려가 나왔다.

4일(현지시간) 뉴욕 증시에서 엔비디아는 3.17%, 필라델피아 반도체지수는 3.13% 하락했다. 5일 국내 증시에서는 삼성전자가 7.57%, SK하이닉스가 9.46% 내렸다.

최 회장은 5일 서울대 사회과학대학에서 열린 경제학부 ‘자유와 시장’ 특강에서 미국 중간선거 결과가 SK하이닉스 등 계열사에 미칠 영향을 묻는 학생의 질문에 “롤러코스터가 계속된다는 걸 머릿속에 둬야 한다”고 답했다.

이날 반도체주가 크게 떨어진 것은 시장이 선거 결과를 업계에 불리하게 해석했기 때문이라고 봤다. 강연에는 서울대 경제학부 재학생 등 450여 명이 참석했다.

최 회장은 급등락의 원인으로 과잉 유동성을 꼽았다. 2008년 글로벌 금융위기 이후 주요국이 양적완화에 나섰고 코로나19 대유행 때는 더 많은 돈이 풀렸으며, 이 자금이 AI와 반도체에 몰려 주가가 빠르게 올랐다는 설명이다. 조정이 시작되면 낙폭도 그만큼 커질 수 있다고 말했다.

AI 투자는 컴퓨팅 수요가 계속 늘고 있어 이어질 수밖에 없다는 게 최 회장의 판단이다. 거시경제가 이를 뒷받침할 수 있을지가 변수라고 했다.

그는 지난 6월 청와대에서 열린 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’를 언급하며, 삼성과 SK의 투자 규모가 수천조 원에 이를 만큼 과거와 게임의 양상이 달라졌다고 말했다.

당시 두 그룹이 발표한 국내 중장기 투자계획은 삼성 2655조원, SK 2100조원으로 합계 4755조원이다. SK는 AI 데이터센터 구축에 1000조원, 메모리 반도체 생산 기반 확대에 1100조원을 투입한다는 계획을 내놨다.

최 회장은 미국의 투자 요구와 중국의 기술 추격이 겹쳐 한국이 이중 부담을 안고 있다고 진단했다. 그는 대응책으로 사회문제 해결에 기여한 기업과 개인에게 보상하는 ‘새로운 자본주의’를 제시했다.

에너지, 반도체, 데이터센터, 거대언어모델, 응용 서비스 전반의 경쟁력을 키우는 ‘AI 네이티브 국가’와 한일 경제협력 확대도 언급했다.

한국과 일본이 협력하면 약 6조 달러 규모의 경제권을 만들 수 있다고 설명했다. 규제를 피하려고 기업이 성장을 멈추지 않도록 하는 성장 인센티브 개편도 대응책에 포함했다.

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