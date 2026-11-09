7400원짜리가 3900원…버거킹 또 가격 역전, 직접 사먹어봤더니

버거킹이 9일부터 와퍼를 3900원에 팔면서 와퍼가 와퍼 주니어보다 싸졌다.

9일 버거킹 매장에서 구매한 와퍼(왼쪽)와 불고기와퍼(오른쪽). 버거킹은 13일까지 두 제품을 각각 3900원에 판매한다. 사진=김현주 기자

지난 2월 가격 인상 이후 단품 기준 와퍼는 7400원, 와퍼 주니어는 5000원이다. 할인가는 정상가보다 3500원(약 47%) 낮고, 와퍼 주니어보다 1100원 싸다.

기자는 행사 첫날인 9일 저녁 서울 용산구 소재 한 버거킹 매장에서 와퍼와 불고기와퍼를 한 개씩 주문해 7800원을 냈다. 포장지에는 ‘불맛 Flame-Grilled WHOPPER’ 문구가 있었고, 주문번호 893과 포장 수량(1/2, 2/2)이 적힌 스티커가 붙어 있었다.

와퍼에는 참깨 빵 사이에 직화로 구운 쇠고기 패티, 양상추, 양파가 들어 있었다. 양상추가 빵 가장자리 밖으로 나올 만큼 많았다.

불고기와퍼에는 양상추와 양파가 들어 있었고, 두껍게 썬 토마토가 빵 밖에서도 보였다.

평소 즐겨 먹던 와퍼 주니어와 가장 크게 다른 점은 양이었다. 빵이 더 컸고 패티와 채소가 두꺼워 씹는 맛도 풍부했다. 와퍼 하나면 한 끼로 충분했다.

치즈와퍼는 4500원이고, 1인당 최대 5개까지 살 수 있다. 와퍼 5개를 사면 정상가 3만7000원 대신 1만9500원을 내 1만7500원이 절약된다.

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