창덕궁 정문 ‘돈화문’, 본격 해체 수리…2028년 10월 완료 목표

보수공사 현장 모습. 국가유산청

창덕궁의 정문이자 현존하는 궁궐 정문 가운데 가장 오래된 돈화문이 본격적인 해체 수리에 들어간다.

구조안전진단에서 주요 부재의 손상이 확인된 데 따른 것으로, 2028년 10월까지 보수공사를 마칠 계획이다.

국가유산청 궁능유적본부는 유네스코 세계유산인 창덕궁의 정문 돈화문을 이달부터 본격적으로 해체한다고 9일 밝혔다.

돈화문은 국가지정문화유산 보물로, 조선시대 궁궐 정문의 원형과 건축적 특징을 보여주는 문화유산이다.

돈화문은 ‘백성을 도탑게 하고 교화시킨다’는 뜻을 지닌 문으로, 1412년(태종 12년) 처음 건립됐다. 정면 5칸, 측면 2칸의 중층 건물이며 임진왜란 당시 화재로 소실된 뒤 1609년(광해군 1년) 다시 세워진 것으로 전해진다.

조선 후기 실질적인 법궁 역할을 했던 창덕궁의 정문으로 사용됐으며, 현존하는 궁궐 정문 가운데 가장 오래된 문이다. 1963년 보물로 지정됐다.

국가유산청은 2014년 특별점검에서 돈화문의 구조적 문제를 확인한 뒤 구조안전진단을 실시하고 중점관리대상으로 선정해 주기적으로 상태를 점검해 왔다.

점검 과정에서 주요 부재의 손상이 건물 전체 구조에 영향을 미칠 수 있다는 판단이 나오면서 문화유산위원회와 수리기술위원회 심의를 거쳐 보수공사를 추진하게 됐다.

창덕궁 돈화문. 국가유산청 궁능유적본부

국가유산청은 2024년 공사에 착수했으며, 본격적인 해체에 앞서 가설덧집을 제작·설치하는 등 선행 작업을 진행했다.

해체 작업은 지붕 기와를 걷어내고 상태를 조사하는 것으로 시작한다. 이후 서까래인 연목과 도리 등 지붕과 건물 구조를 이루는 목부재를 순차적으로 해체할 예정이다. 해체 과정에서 각 부재의 손상 상태와 구조적 특성을 확인한 뒤 필요한 수리를 진행한다.

공사는 2028년 10월 완료를 목표로 한다. 해체 과정에서 당초 예상보다 수리 범위가 확대될 경우 공사 기간이 늘어날 수 있다.

돈화문 수리 과정은 일반 국민에게도 공개된다. 첫 공개 관람은 오는 25일 진행되며, 이후 매월 둘째·넷째 수요일 오후 두 차례씩 운영된다.

참가 신청은 오는 16일부터 궁능유적본부 누리집에서 할 수 있다. 관람을 통해 돈화문의 해체와 수리 과정을 직접 확인할 수 있도록 한다는 취지다.

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