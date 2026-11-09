“차가 달리던 거리, 사람이 머무는 상권으로”, 포항 쌍사로의 새로운 변신

경북 포항의 대표적인 젊음의 거리인 쌍용사거리가 문화와 소비, 사람이 어우러지는 새로운 도심형 상권으로 변화를 시작했다.

포항시는 지난 6~7일까지 양일간 포항시 남구 쌍용사거리 골목형상점가 일원에서 열린 ‘2026 쌍사페스티벌’이 시민들의 뜨거운 호응 속에 성황리에 막을 내렸다고 9일 밝혔다.

‘2026 쌍사페스티벌’ 모습. 포항시 제공

이번 축제는 ‘2026년 지역상권 육성사업(유망골목상권)’의 일환으로 마련됐다.

단순한 공연이나 일회성 이벤트를 넘어, 지역 상권의 공간적 매력을 높이고 방문객의 체류와 소비를 유도하는 도심형 상권 활성화 모델을 선보였다는 점에서 의미를 더했다.

특히 평소 차량이 오가던 약 350m의 도로가 이틀 동안 시민들을 위한 문화·소비 공간으로 탈바꿈했다.

도로 위에는 공연무대와 먹거리 부스, 청년 프리마켓, 체험공간 등이 조성됐으며, 시민들은 차량 대신 사람으로 채워진 거리를 자유롭게 걸으며 축제를 즐겼다.

메인무대에서는 버스킹과 힙합 공연, DJ 퍼포먼스 등 다양한 공연이 펼쳐졌다.

공연이 절정에 이르자 관람객들은 휴대전화 조명을 흔들며 환호했고, 무대 앞부터 거리 곳곳까지 축제의 열기가 이어졌다.

행사 기간 스탬프투어 등 현장 참여 프로그램에서는 약 7000명 규모의 참여가 집계되며 시민들의 높은 관심을 확인했다.

이는 전체 방문객 수와는 구분되는 참여 프로그램 집계로, 공연 관람과 거리 방문까지 고려하면 실제 축제 현장의 활기는 더욱 컸다는 점이다.

이번 축제에서 주목할 점은 공연 중심의 행사에 머물지 않고 상권 전체를 하나의 문화·체험 공간으로 연결했다는 것이다.

지역 상인들이 참여한 먹거리 부스와 청년 프리마켓, 다양한 체험 프로그램은 방문객들이 골목 곳곳을 둘러보며 자연스럽게 지역 상점을 접할 수 있도록 구성됐다.

공연 관람이 주변 상권에 대한 관심으로 이어지도록 동선을 설계한 것도 특징이다.

쌍용사거리의 새로운 브랜드인 ‘오늘은 쌍사로’ 역시 이번 축제를 통해 시민들에게 선보였다.

거리 곳곳에 설치된 브랜드 플래그와 야간 경관조명은 기존 상권에 새로운 시각적 활력을 더했다.

특히 상점의 불빛과 경관조명이 어우러진 야간 거리는 쌍사로만의 개성 있는 분위기를 형성하며, 방문객들이 머물고 사진을 남기는 공간으로 변화를 시도하고 있다.

이러한 변화는 지역상권 육성사업이 단순한 시설 개선을 넘어 상권의 정체성을 재정립하고, 새로운 방문 수요를 창출하는 방향으로 추진되고 있음을 여실히 보여준다.

쌍용사거리 유망골목상권 육성사업은 총 4억6000만 원 규모로 추진되는 사업으로, 야간경관 개선과 상권 브랜딩, 로컬 특화상품 개발, 청년창업 지원, 통합 홍보 등 다양한 분야를 연계해 상권 경쟁력을 높이는 것을 목표로 하고 있다.

특히 기존 유흥 중심의 상권 이미지를 젊은 문화와 체험, 소비가 공존하는 공간으로 확장하고, 지역 상인과 청년 창업자들이 함께 성장할 수 있는 기반을 조성하는 데 중점을 두고 있다.

김신 포항시 일자리경제국장은 “이번 쌍사페스티벌은 쌍용사거리가 가진 젊고 역동적인 에너지를 시민들과 함께 나누는 자리였다”며 “축제를 통해 확인된 관심과 참여가 일회성으로 끝나지 않고 지역 상점 방문과 상권 활성화로 이어질 수 있도록 지속적으로 힘쓰겠다”고 밝혔다.

이어 “앞으로도 상인들의 다양한 의견을 수렴하고 현장에서 확인된 개선사항을 반영해, 시민과 상인이 함께 만들어가는 경쟁력 있는 골목상권으로 발전시켜 나가겠다”고 덧붙였다.

이번 쌍사페스티벌은 이틀간의 축제로 막을 내렸지만, 쌍사로의 변화는 이제 시작이다.

차량이 오가던 거리에 사람이 모이고, 익숙했던 골목에 새로운 브랜드와 문화가 더해지면서 쌍용사거리는 단순히 소비하는 공간을 넘어 머물고 경험하는 상권으로의 가능성을 보여줬다.

앞으로 야간경관 개선과 상권 특화 콘텐츠, 지속적인 홍보 및 상인 참여 프로그램이 연계된다면 쌍사로는 포항을 대표하는 청년 문화상권으로 한 단계 더 도약할 것으로 기대된다.

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