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"K-POP·K-컬처 체험 만끽"... 인천공항 ‘스카이 페스티벌’ 2만명 성황

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박연직 선임기자 repo21@segye.com

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인천국제공항공사는 인스파이어 아레나 및 볼룸에서 열린 ‘2026 인천공항 스카이 페스티벌’이 약 2만 명의 국내외 관객이 참여한 가운데 성공적으로 마무리됐다고 9일 밝혔다.

 

지난 2004년부터 개최돼 올해 21회를 맞은 스카이 페스티벌은 전 세계 유일의 공항 복합 문화축제로 자리매김했다. 지난 7일부터 이틀동안 열린 올해 행사는 ‘인천공항에서 시작되는 K-Vibe’를 주제로 K-POP 공연과 다양한 K-컬처 전시·체험 프로그램을 결합해 국내외 관람객들에게 특별한 문화 경험을 선사했다.

 

특히 올해는 K-POP 아티스트 라인업을 확대하고 한국관광공사, 인천관광공사, 국가유산진흥원 등 국내 문화·관광 분야 주요 기관 및 다양한 브랜드와 협업해 축제 콘텐츠를 한층 풍성하게 구성했다.

 

 

7일부터 이틀간 인천 인스파이어 아레나에서 진행된 ‘2026 스카이페스티벌’ K-POP 공연장 전경.
7일부터 이틀간 인천 인스파이어 아레나에서 진행된 ‘2026 스카이페스티벌’ K-POP 공연장 전경.

7일과 8일 양일간 진행된 K-POP 공연에는 국내외 정상급 아티스트들이 출연해 관객들의 뜨거운 호응을 얻었다.

 

첫째 날인 7일에는 에픽하이(Epik High), 비비(BIBI), 킥플립(KickFlip), 티엔엑스(TNX), 하입프린세스(H//PE Princess)가 무대에 올라 다채로운 장르와 개성 넘치는 퍼포먼스를 선보였다.

 

둘째 날인 8일에는 싸이(PSY), 포레스텔라(Forestella), 자이언티(Zion.T), 김나영(KIM NA YOUNG), 싸이커스(xikers), 하츠웨이브(hrtz.wav), 아워벌스데이(OURBIRTHDAY)가 출연해 축제의 마지막을 화려하게 장식했다.

 

K-POP 공연이 진행된 인스파이어 아레나 인근 볼룸에는 300석 규모의 생중계 관람석도 제공돼 공연장 외부에서 자유롭게 공연을 관람하며 축제의 열기를 함께 즐길 수 있었다.

 

K-POP 공연 외에 K-관광·드라마·뷰티·푸드·예능 등 다양한 한국 문화를 경험할 수 있는 20여 개의 체험·전시부스도 마련돼 국내외 관람객들의 인기를 끌었다.

 

인천 인스파이어 볼룸에서 진행된 ‘2026 스카이페스티벌’ 부대행사장 전경.
인천 인스파이어 볼룸에서 진행된 ‘2026 스카이페스티벌’ 부대행사장 전경.

한국관광공사와 인천관광공사는 국내 대표 관광지와 인천의 지역 관광자원을 홍보하고, 국가유산진흥원은 전통문화 상품을 선보이는 등 한국 관광·문화의 매력을 알렸다.

 

또 ‘개항로 인절미’, ‘인천 앞바다 첫 사이다’ 등 인천 지역 브랜드와 함께 인천의 특색 있는 관광·문화 콘텐츠를 소개했다. 이를 통해 지역 고유의 매력을 국내외 관람객에게 전달하고 지역 상생을 실천하며 행사의 사회적 가치와 의미를 더했다.

 

이 외에 한복 등 전통문화 체험, 응원봉 만들기, 업사이클링 체험, K-뷰티 브랜드 체험, K-푸드 시식·판매 등 다양한 참여형 프로그램을 운영해 관람객들이 단순히 공연을 관람하는 것에서 나아가 입체적으로 체험하고 즐길 수 있도록 했다.

 

김범호 인천국제공항공사 사장직무대행은 “올해 인천공항 스카이 페스티벌을 풍성한 축제의 장으로 만들어 주신 국내외 관람객과 아티스트, 협력기관 및 관계자 여러분께 진심으로 감사드린다”며 “이번 축제를 통해 인천공항이 단순한 교통 거점을 넘어 한국의 문화와 관광을 세계에 알리는 글로벌 문화 플랫폼으로서의 기능할 수 있음을 다시 한번 확인했다”고 말했다.


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