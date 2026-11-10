28% 뛴 ‘곱버스’ 차익실현…순매수 1위는 급락한 하이닉스 [주식고수]

[주식고수]“주식고수들은 어디에 투자할까?.” 주식 투자자라면 한 번쯤 가져봤을 궁금증입니다. ‘주식고수’는 이 직관적인 질문에서 출발합니다. 시시각각 변하는 시장에서 고수들이 선택한 종목과 투자 궤적을 따라갑니다. 여의도 전문가들의 깊이 있는 분석과 전망으로 ‘왜 이 종목인가’에 대한 논리를 함께 풀어갑니다.

국내 증시의 조정 흐름이 깊어지자 ‘주식고수’들은 지수 반등에 베팅하는 레버리지 상품과 낙폭이 컸던 대형 기술주를 과감하게 사들였다. 단기 급락장으로 가격이 뛴 인버스 상장지수펀드(ETF)는 대거 처분해 차익을 실현하고, 증시가 바닥권을 통과하고 있다는 판단 아래 반등 국면을 겨냥한 저가 매수에 나선 것으로 풀이된다.

◆SK하이닉스·레버리지 담고 인버스는 차익 실현

9일 키움증권에 따르면 투자원금 1000만원 이상이면서 전월 기준 수익률 상위 1%에 해당하는 고수익 투자자들이 지난주(2일∼6일) 이 증권사에서 가장 많이 순매수한 종목은 SK하이닉스, ‘KODEX 레버리지’, ‘KODEX 코스닥150레버리지’ 등 순으로 집계됐다. 지난주 내내 가파른 하락세를 보인 종목과 지수 레버리지 상품을 집중적으로 사들이며 저점 매수 기회로 삼은 모습이다.

순매수 1위에 오른 SK하이닉스는 지난 2일 3.81% 상승하며 147만2000원까지 올랐으나, 이후 인공지능(AI) 투자 우려와 외국인 매도세가 겹치며 6일 113만2000원까지 밀렸다. 주간 기준(10월30일 종가 141만8000원 대비)으로 20.17% 급락한 셈이다. 9일에는 저가 매수세가 유입되며 전 거래일보다 0.35% 오른 113만6000원에 마감했다. 고수들은 SK하이닉스 현물뿐 아니라 단일 종목의 일일 수익률을 2배로 추종하는 ‘KODEX SK하이닉스단일종목레버리지’(6위)까지 함께 사들이며 반등에 강하게 베팅했다.

지수 상승에 투자하는 ETF에도 매수세가 몰렸다. 순매수 2위인 ‘KODEX 레버리지’는 지난주 7만2545원(10월30일)에서 5만4460원(11월6일)으로 24.93% 급락했고, 9일에도 1.46% 내린 5만3665원에 거래를 마쳤다. 3위인 ‘KODEX 코스닥150레버리지’와 8위 ‘KODEX 코스닥150’ 역시 코스닥 시장 급락 속에 저가 매수 자금이 대거 유입됐다. 이 밖에도 셀트리온(4위), 삼성SDI(5위), 아크릴(7위), ‘TIGER 국고채30년스트립액티브’(9위), 씨어스(10위) 등이 순매수 상위권에 이름을 올렸다.

◆급등한 인버스 팔고 삼성전자도 순매도 상위

순매도 상위권에는 하락장에서 수익률이 치솟은 인버스 상품들이 대거 포진했다.

순매도 1위를 기록한 ‘KODEX 200선물인버스2X’는 지난주 97원(10월30일)에서 125원(11월6일)으로 한주 만에 28.87% 급등했다. 9일에도 2.40% 오른 128원을 기록했다. 순매도 2위인 ‘KODEX 인버스’ 역시 같은 기간 1177원에서 1341원으로 13.93% 뛰며 고수들의 차익 실현 매물이 집중됐다. 반도체 하락에 베팅하는 ‘키움 인버스 2X 반도체TOP10 ETN’(5위)과 ‘SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X’(6위)도 나란히 처분 대상에 올랐다.

반도체 투톱 중 하나인 삼성전자는 순매도 4위에 자리했다. 삼성전자는 지난 2일 22만9000원까지 올랐으나 이후 나흘 연속 하락하며 6일 18만8700원까지 내려앉았다. 주간 기준(10월30일 종가 22만5000원 대비) 16.13% 빠졌고 9일에는 0.64% 반등한 18만9900원에 마감했다. 고수들은 똑같이 낙폭이 컸던 반도체 대형주 중에서도 삼성전자는 덜어내고 SK하이닉스에 매수세를 집중하는 전략을 택했다. 이 외에도 팬오션(3위), 삼성전기(7위), SK스퀘어(8위), 케이아이엔엑스(9위), 한국전력(10위) 등이 순매도 명단에 포함됐다.

◆“투매 과도해 저평가 영역…반등 실마리 탐색”

고수익 투자자들이 레버리지 상품과 반도체 대형주를 쓸어 담은 가운데, 증권가에서도 최근 급락장이 기업 기초체력(펀더멘털) 대비 과도한 수준이라는 분석을 내놓고 있다.

이경민 대신증권 연구원은 “코스피는 단기 급락에 따른 저가 매수세가 유입되며 반도체 업종을 중심으로 반등을 시도했지만 외국인 순매도가 이어지며 탄력이 제한됐다”며 “AI 투자 불확실성과 미국 통화정책 부담, 엔비디아 최고경영자(CEO) 관련 스캔들 등 변수가 맞물려 변동성 속에서 방향성을 탐색하고 있다”고 진단했다.

밸류에이션(실적 대비 주가 수준) 매력이 높아진 만큼 대외 불확실성이 걷히면 반등 폭이 커질 수 있다는 관측에 무게가 실린다. 서상영 미래에셋증권 상무는 “이번주는 데이터센터 규제의 실제 영향과 AI 클라우드 기업들의 신용 위험, 미국 물가 및 연방준비제도(Fed) 위원들의 발언에 따른 금리 변화가 시장 방향을 결정할 것”이라며 “코스피 12개월 선행 주가수익비율(PER)이 4배를 밑도는 등 저평가가 심화한 만큼 AI 수요와 반도체 이익 전망이 유지되고 금리가 안정된다면 반등이 확대될 것”이라고 내다봤다.

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