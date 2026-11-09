우크라 드론 113대, 레닌그라드 지역 공격…러 제2 정유공장 폭발·화재

우크라이나가 9일 새벽(현지시간) 113대의 드론을 동원해 러시아 레닌그라드 지역에 대규모 드론 공격을 감행, 러시아 최대 석유 처리 시설 중 하나인 키리시 정유공장에서 폭발과 화재가 발생했다고 키이우 포스트가 9일 보도했다.

신화통신은 이 공격으로 1명이 사망했다고 전했다.

알렉산드르 드로즈덴코 지역 주지사는 방공망이 113대의 드론을 요격했다고 밝히면서도, 키리시시의 산업 시설 몇 곳이 드론에 의해 공격받았다고 인정했다.

드로즈덴코는 텔레그램에 "키리시 산업 지구에서 UAV 충돌이 확인된 사례가 있다"고 밝혔다.

그에 따르면, 파편이 키리시의 한 아파트와 브세볼로즈스크의 다층 주거 건물 옥상도 강타했다. 피해 아파트 주민들이 대피했지만, 키리시에서는 부상자가 보고되지 않았다.

현지 주민들이 촬영하고 러시아 독립매체 아스트라가 확인한 영상에 따르면 공격은 키리시 정유공장(KINEF)을 겨냥한 것으로 보인다. 주요 원유 처리 시설을 포함, 여러 차례 강력한 폭발 발생 후 해당 시설에서 최소 2건의 화재가 발생했다.

러시아의 석유 대기업 수르구트네프테가스가 소유한 KINEF는 연간 최대 2100만t의 원유를 처리할 수 있는 러시아에서 2번째로 큰 정유공장이다.

이 정유공장은 상트페테르부르크 공항과 풀코보 공항을 포함한 러시아 북서부 전역에 석유 제품을 공급한다. 생산 품목에는 휘발유, 디젤, 제트 연료, 연료유, 역청, 액화석유가스, 석유화학 제품이 포함된다.

KINEF는 2025년과 2026년에 우크라이나 드론의 반복적인 공격 대상이 됐었다. 8월30일 공격 당시 주요 원유 처리 시설 2곳이 손상되자 정유공장은 모든 처리 작업을 중단했었다.

이번 공격은 러시아 석유 인프라에 대한 우크라이나의 공격이 다시 시작된 가운데 벌어졌다. 앞서 10월 약 2주 간 정유 시설에 대한 공격이 중단됐었는데, 이는 도널드 트럼프 미 대통령이 러시아 에너지 시설에 대한 공격 중단을 압박하던 시기였다.

우크라이나는 10월 30일 사마라 지역의 로스네프트 노보쿠이비셰프스크 정유공장을 드론이 공격하면서 공격을 재개했으며, 하루 뒤에는 우파의 바슈네프트 노보일 정유공장도 공격받았다.

1일, 드론이 니즈니노브고로드 지역의 루코일 NORSI 정유공장을 공격했고, 다음날에는 우크라이나군이 트란스네프트의 주요 사마라 석유 펌핑 시설을 타격, 며칠 간 이어진 대형 화재가 발생했다.

추가 공격이 5일 로스네프트의 리야잔 정유공장, 6일 크라스노다르 지역의 아입스키 정유공장, 그리고 7일 사라토프 정유공장을 강타했다.

<뉴시스>

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