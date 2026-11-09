밥 219번 먹던 한국인 200번으로 줄였다…반찬 덜고 한 끼 따지는 ‘감식사회’

한국인이 먹는 음식의 가짓수와 섭취 빈도가 줄고 있다. 혼자 먹는 식사가 늘고, 건강을 위해 먹는 양을 조절하는 사람이 많아진 영향이다.

한국마즈 제공

식사 횟수와 양은 줄었지만 한 끼에 무엇을 먹을지는 더 꼼꼼히 따지는 소비자가 늘고 있고, 유통업계도 이런 변화에 맞춰 제품을 내놓고 있다.

서울대학교 농경제사회학부 푸드비즈니스랩 문정훈 교수팀은 최근 출간한 『2027 푸드 트렌드』에서 이 현상을 ‘감식사회(減食社會)’라고 불렀다.

소비자의 실제 섭취·구매 데이터를 분석한 결과, 혼자 먹는 웰니스 식생활이 퍼지면서 음식 가짓수와 먹는 빈도가 함께 줄었다는 설명이다. 혼자 먹으면 반찬 수가 줄고, 건강을 위해 섭취량을 일부러 조절하는 생활방식도 영향을 미쳤다.

식사 빈도 변화는 수치로 확인된다. 문 교수가 지난 4일 ‘2027 식품외식산업 전망’에서 발표한 분석에 따르면 일반 밥 섭취 빈도는 과거 2년 대비 최근 1년간 8.6% 감소했다. 연간 섭취 횟수로는 219회에서 200회로 줄었다. 국·탕류와 찌개, 라면, 김밥도 섭취 빈도가 감소했다.

먹는 횟수와 양이 줄수록 한 끼의 선택은 더 중요해진다. 제한된 식사 기회에 필요한 영양을 챙기면서 맛도 포기하고 싶지 않은 소비자가 늘었기 때문이다.

『2027 푸드 트렌드』가 ‘더 저렴하고 가벼운 단백질 섭취원을 찾아서’를 별도 주제로 다룬 것도 같은 맥락이다. 단백질 등 영양소를 어떻게 효율적으로 섭취할지가 주요 선택 기준이 되고 있다.

업계에서도 영양과 맛을 함께 내세운 제품이 잇따라 나오고 있다.

한국마즈의 켈로그가 최근 출시한 ‘프로틴 그래놀라 제로슈거 다크초코’는 당 섭취를 조절하면서 단백질도 챙기고 맛도 만족하려는 소비자를 겨냥한 제품이다.

제품에는 100g당 단백질 20.5g과 식이섬유 7g이 들어 있다. 다섯 가지 통곡물을 쓴 그래놀라와 다크초코 그래놀라, 다크초코 푸레이크를 조합해 곡물의 고소함과 진한 초콜릿 맛을 살렸다. 알룰로스와 팔라티노스 등으로 단맛을 더하고 바삭한 식감도 살렸다.

켈로그 마케팅팀 이한솔 과장은 “건강을 고려해 식생활을 관리하는 소비자가 늘면서 이제는 단순히 적게 먹는 것을 넘어, 한 번 먹더라도 무엇을 선택하느냐가 더욱 중요해지고 있다”며 “프로틴 그래놀라 제로슈거 다크초코 역시 이러한 변화에 맞춰 건강과 맛 어느 한쪽도 포기하고 싶지 않은 소비자에게 보다 만족스러운 선택지를 제공하고자 선보인 제품”이라고 말했다.

이어 “앞으로도 변화하는 소비자의 식생활과 선택 기준을 세심하게 살피며 이에 부합하는 다양한 제품을 선보이겠다”고 덧붙였다.

매일유업은 저당 제품 ‘어메이징 오트 말차’를 선보였다. 알룰로스로 당 부담을 낮추고, 말차의 쌉싸름한 맛에 오트의 고소함을 더했다. 한 팩에 수용성 식이섬유인 베타글루칸 450mg이 들어 있다.

CJ제일제당은 최근 ‘The더건강한 저당 닭가슴살 볼’ 2종을 선보였다. ‘숯불치킨맛’과 ‘데리야끼맛’의 단백질 함량은 각각 19g, 20g이고 당류는 3g이다. 직화 오븐으로 구워 숯불향과 촉촉한 식감을 살렸고, 한입 크기라 간편하게 먹을 수 있다. 식단을 관리하면서 맛과 편의성도 챙기려는 소비자를 겨냥했다.

올가홀푸드는 ‘ORGA 저온로스팅 고단백&고식이섬유 한봉견과’를 선보였다. 호두·아몬드·캐슈넛·피칸 등 견과류에 서리태, 검정약콩, 율무 등을 더한 7종 원물을 배합해 한 봉에 단백질 5g과 식이섬유 3g을 담았다. 저온 로스팅으로 고소한 풍미와 바삭한 식감을 살렸다.

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