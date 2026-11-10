'원도심 답게:2026' 목포서 개막…앱 참여 1,441명

추첨 응모권 교환을 위해 줄서 있는 참가자들. (사진=엑스엔피씨 제공)

목포 원도심 골목축제 '원도심 답게:2026'이 지난 11월 7일 로데오광장과 원도심 골목 일대에서 개막했다.

주식회사 엑스엔피씨(XNPC)가 주최하고 엑스엔피씨, 유한회사 비파밍, 원도심 상인회가 함께 주관한 이번 행사는 '목포에서 뭐하게? 골목에서 놀장!'이라는 슬로건 아래 진행됐다.

행사는 '시간·골목·놀자·다시'를 키워드로 옛 골목 놀이와 모바일 게임을 결합해 참가자들이 지역 플레이 앱 'ONxDO(온엑스두)'를 이용해 직접 골목을 걸으며 미션을 수행하도록 구성했다.

참가자들은 블루존·옐로존·레드존 세 구역으로 나뉜 원도심 골목에서 도시 방탈출 미션을 풀고 골목 곳곳에 마련된 깜짝 포인트를 찾았다. 등에 QR을 단 '도망치는 NPC'를 쫓거나 엿장수·보따리장수 NPC와 대결하는 '골목오락관'도 운영됐다.

로데오광장에서는 점령전과 문방구 뽑기, 리워드존이 마련됐고, 제휴 상점을 방문해 퀴즈를 푸는 '상점투어'와 영수증을 인증하는 '원도심 장바구니' 미션도 진행됐다.

해가 진 뒤 로데오광장에서는 야시장과 공연이 진행됐다. 저GO리크루 소속 아티스트와 뱅이크루가 무대에 올랐다. 주최 측은 기온이 내려가면서 참가자 안전을 고려해 예정보다 일찍 행사를 마무리했다고 설명했다.

ONxDO 운영 집계에 따르면 11월 8일 기준 앱 참여자는 1,441명, 행사 기간 발행된 미션은 16개였다. 참가자들이 모은 포인트 약 205만점 가운데 약 177만점이 현장에서 사용됐다.

현장 경품 추첨에서는 1등 아이패드와 2등 애플워치 당첨자가 선정됐다.

행사 중 약 1시간 동안 앱 서버에 과부하가 걸려 접속이 원활하지 않았고 일부 구역에서는 NFC 태그가 제대로 인식되지 않는 문제도 발생했다.

엑스엔피씨는 “현장을 찾아주신 분들께 불편을 드려 진심으로 죄송하다”며 “서버 증설과 태그 점검 등 운영 전반을 더욱 철저히 준비하겠다”고 밝혔다. 회사는 후속 이벤트도 준비하고 있다고 덧붙였다.

엑스엔피씨는 이번 행사에서 선보인 골목 방탈출, 보물찾기, 상점투어 등을 현장 의견을 바탕으로 수정·보완해 향후 원도심의 상시 콘텐츠로 운영할 계획이다.

이번 행사에는 지역 상점과 단체가 후원·협찬 및 행사 운영에 참여했다. 유한회사 비파밍과 원도심 상인회는 공동 주관으로 야시장과 플리마켓 운영에 참여했고, 원도심 제휴 상점 32곳도 상점투어와 리워드 프로그램 등에 참여했다.

정재정 엑스엔피씨 대표는 “추운 날씨에도 끝까지 골목을 누비며 함께해 주신 참가자 여러분께 진심으로 감사드린다”며 “이번 행사에서 확인한 현장 반응을 향후 콘텐츠 운영에 반영하겠다”고 말했다.

이어 “함께해 주신 상점과 상인회, 셀러와 공연팀에도 감사드린다”며 “운영상 부족했던 부분을 보완해 상시 콘텐츠를 준비하겠다”고 덧붙였다.

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