‘미래기금 여유자금’ 104조 놓고 “빚투” “재정안정화”

국회 예산결산특별위원회가 9일 경제부처별 예산심사에 돌입하면서 정부가 내년도 예산안에 반영한 162조3000억원 규모의 미래대응기금이 도마에 올랐다. 국민의힘은 104조원에 달하는 여유자금을 빚으로 조성해 주식 투자 등에 활용하는 것 아니냐고 추궁했다. 더불어민주당은 미래 성장동력 투자와 재정 안정화를 위한 기금이라며 맞섰다. 전날 당정이 소방재정 지원에 기금을 활용하는 방안까지 거론하면서 당초 목적에 맞는 지출인지도 쟁점이 됐다.



이날 국회 예결위에서 국민의힘 박정하 의원은 프런티어 인공지능(AI) 사업 예산이 일반회계에서 미래대응기금으로 옮겨졌다며 “국회의 통제·감시 없는 자본금 16조원짜리 사업체가 구성돼 운영될 수 있다”고 지적했다. 이어 기금을 만들어 놓고 “‘그냥 내가 편할 때 쓰겠다’라고밖에 이해 못 하겠다”고 비판했다.

與 의원들과 인사하는 朴장관 박홍근 기획예산처 장관(오른쪽)이 9일 국회 본회의장에서 열린 예산결산특별위원회 전체회의에서 더불어민주당 의원들과 두손을 맞잡고 인사하고 있다. 남정탁 기자

같은 당 배준영 의원은 “미래대응기금은 남는 돈으로 만든 기금이 아니라 빚내서 104조원을 만들었다”며 기금의 여유자금을 주식 등에 투자하면 정부가 ‘빚투’에 나서는 것 아니냐고 따졌다. 박홍근 기획예산처 장관은 “미래대응기금도 당연히 국내 주식시장에 충격을 주거나 해서는 안 된다”며 위험자산과 안전자산을 구분하고, 필요할 때 자금을 사용할 수 있도록 투자 규모와 시점을 정하겠다고 답했다.



민주당 이연희 의원은 “전체 재원의 64%인 104조원이 여유자금으로 편성돼 있다는 사실은 사업비 집행뿐 아니라 재정안정화에도 상당한 비중을 두고 있다는 의미”라고 반박했다.



소방 필수 투자에 약 2조원을 지원하면서 미래대응기금을 활용하는 방안도 도마에 올랐다. 전날 고위당정협의회에서 검토된 방안으로, 재원과 지원 방식은 확정되지 않았다. 박정하 의원이 기금의 목적에 맞느냐고 묻자 박 장관은 “논쟁이 있을 수는 있다고 생각한다”면서도 “지방의 재정안정화 측면에서는 검토할 수 있다”고 했다.



국회 법제사법위원회에서는 조작기소 특검법 처리를 둘러싼 갈등이 예산심사 거부로 번졌다. 국민의힘 법사위원들은 지난 6일 민주당 주도로 처리된 특검법에 반발해 예산결산기금심사소위원회 등 향후 법사위 일정에 불참하겠다고 밝혔다. 이들은 “예산심사 불참은 바로 그 저항이자 투쟁의 일환”이라며 이재명 대통령에게 재의요구권 행사를 촉구했다. 대통령이 특검법의 직접적인 이해당사자인 만큼 법안을 공포해서는 안 된다는 주장이다. 민주당 법사위원들은 “조작기소특검법에 대한 억지주장으로 민생을 인질 잡지 마라”고 반박했다. 공소취소를 유추할 수 있는 조항과 이첩요구권은 이미 삭제됐다며 범죄피해자 보호와 무료 법률구조 등 법사위 소관 예산을 법정시한 내에 처리하겠다고 밝혔다.

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