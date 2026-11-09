‘스파이 의심’ 여성과 불륜 시인한 젠슨 황… 이사회, 조사 착수 [뉴스 투데이]

젠슨 황(63) 엔비디아 최고경영자(CEO)가 미국 정보당국이 중국 스파이로 지목한 여성 기업인과의 불륜을 시인했다. 엔비디아 이사회는 곧바로 독립 조사에 들어갔다. 세계 인공지능(AI) 반도체 1위 기업 수장의 사생활 문제는 미·중 반도체 패권 경쟁 속에서 국가안보 사안으로 번지고 있다.



8일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)와 영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 황 CEO는 이날 임직원에게 보낸 메시지에서 “아내에게 불충실했다. 내 행동은 아내와 아이들에게 상처를 줬고 변명의 여지가 없다”며 “엔비디아에 온전히 헌신해 신뢰를 되찾겠다”고 밝혔다. NYT는 그가 이사회에 불륜 상대가 앨리스 황(중국명 황러·黃樂)이라고 인정했다고 전했다. 이사회는 외부 변호인을 둔 독립 이사 위원회에 조사를 맡기면서도 “국가안보나 기밀이 유출됐다고 볼 근거는 없다”며 황 CEO의 직위는 유지시켰다.

2025년 5월 대만 타이베이를 방문한 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO·왼쪽)가 싱가포르 인공지능(AI) 기업 메가스피드의 고위 임원 앨리스 황과 함께 음식점에서 식사를 마치고 걸어 나오고 있다. 미 정보당국이 중국 스파이로 판단한 앨리스 황과의 불륜 사실을 황 CEO가 시인해 파문이 커지고 있다. 대만 나우뉴스 보도 캡처

미 의회도 압박에 나섰다. 하원 외교위, 미·중전략경쟁특별위, 정보위 위원장은 이달 18일 비공개 브리핑에 출석하라고 요구했다. 마이클 매콜 하원 국토안보위원회 부위원장은 “중국 공산당의 전형적인 수법”이라며 날을 세웠다. 일부 외신에선 ‘허니 트랩’(미인계) 가능성까지 거론했다.



두 사람의 친밀한 관계를 보여주는 사진도 잇따라 공개됐다. 대만 TVBS와 싼리신문 등에 따르면 황 CEO는 지난해 5월 대만 방문 때 단골 식당인 ‘산류스푸’(三六食府)에서 앨리스 황과 서로 허리를 감싸안고 기념사진을 찍었다.



의혹은 미 정보당국의 감청에서 출발했다. NYT에 따르면 미 정부는 싱가포르 데이터센터 업체 메가스피드의 엔비디아 칩 중국 밀반출 의혹을 조사하던 중 1년여 전 이 회사 고위 임원이던 앨리스 황을 감청하기 시작했다. 그 과정에서 한 미국 시민과의 교신이 포착됐고, ‘언마스킹’(감청기록에 가려진 신원을 확인하는 절차)을 거치자 상대가 황 CEO로 드러났다.



행정부 수뇌부도 일찌감치 알고 있었다. 마코 루비오 미 국무장관은 올봄 앨리스 황이 중국 국가안전부(MSS)에 포섭돼 황 CEO를 노렸다는 기밀 메모 작성을 감독했다. 이 메모는 도널드 트럼프 대통령의 5월 방중을 앞두고 고위 당국자들에게 회람됐다. 트럼프 대통령은 이미 지난해 감청 내용을 보고받고도 조치하지 않은 것으로 전해졌다.

메가스피드는 2024년 6월 무렵부터 48억달러(약 6조5000억원)가 넘는 엔비디아 칩을 사들였다. 동남아에 데이터센터를 지어 알리바바에 연산능력을 빌려주는 회사로, 앨리스 황은 2023년 설립 당시 매니징디렉터로 이름을 올렸다. 중국 사모펀드 정보 사이트에는 그가 후난위성TV와 중국중앙방송(CCTV)에서 기자로 4년, HSBC 프라이빗뱅킹 부문과 중신증권 등 금융권에서 8년 일했다는 이력이 올라 있다. 그러나 어느 것도 확인되지 않았고, 나이도 공개되지 않았다.



파장이 큰 건 황 CEO가 워싱턴에서 대중 반도체 수출 규제 완화를 가장 앞장서 요구해 온 인물이어서다. 그는 트럼프 대통령이 생일에 예고 없이 전화를 걸어온 것을 계기로 가까워졌고, 5월 중국 국빈 방문에도 동행할 만큼 신임을 얻었다. 2025년 새 수출 통제로 중국 시장에서 완전히 밀려나자 그는 규제 완화를 거듭 설득했고, 트럼프 대통령은 판매액 일부를 정부가 가져가는 조건으로 구형 H200 칩의 대중 수출을 허용했다. NYT는 앨리스 황의 임무에 황 CEO가 첨단 칩 수출 허용을 밀어붙이도록 하는 일도 포함됐다고 보도했다.



트럼프 대통령은 이번에도 황 CEO를 감쌌다. 그는 8일 취재진과 만나 “그가 잘못했다는 얘기는 듣지 못했다”며 “명예로운 사람이고 아마 사정이 있을 것”이라고 말했다. 1년 전 보고에도 조치하지 않은 것을 후회하느냐는 질문엔 “그렇지 않다”고 답했고, 이달 중순 중국 방문에도 “확실히 데려갈 것”이라고 했다.



이번 사건으로 엔비디아의 대중국 사업에 차질이 전망된다. 미국 정부의 감시가 강화될 가능성이 있다. 황 CEO 집중적인 회사 지배구조 속에 리더십 부재도 우려된다.



황 CEO 개인으로선 아내 로리 밀스 황과의 이혼 위기에 처했다. 이 경우 천문학적 재산분할 가능성이 거론된다. 포브스 추산 그의 순자산은 1540억달러(약 210조원)에 이른다.

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