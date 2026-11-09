엔비디아, 한국과 AI동맹 강화… “위기론 돌파구” [뉴스 투데이]

세계 인공지능(AI) 컴퓨터 선도기업 엔비디아가 국내 기업과의 협업을 늘린다. 최근 엔비디아는 젠슨 황 최고경영자(CEO)의 사생활 논란과 AI 투자 ‘속도조절론’으로 인한 위기론에 시달리고 있는데, 이를 자사가 주도하는 AI 산업 생태계의 핵심 국가인 한국과의 동맹을 강화해 돌파구를 찾으려는 것으로 풀이된다.

박성현(왼쪽부터) 리벨리온 대표, 정석근 SK텔레콤 최고기술책임자(CTO), 이도규 과기정통부 정보통신정책실장, 레이몬드 테 엔비디아 수석부사장이 9일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '엔비디아 AI 데이 서울 2026'에서 엔비디아-SKT-리벨리온 3자 MOU를 맺고 기념촬영을 하고 있다. 뉴시스

엔비디아는 9일 서울 강남구 코엑스에서 ‘엔비디아 AI 데이 서울 2026’ 행사를 열었다. 10일까지 열리는 행사에서 엔비디아는 자사 AI 인프라를 소개하는 한편, 국내 기업들과 연달아 양해각서(MOU)를 체결하며 협력 의지를 다졌다.

이날 가장 눈에 띈 협력은 엔비디아와 SK텔레콤·리벨리온 3사의 ‘한국형 소버린(주권) AI 인프라’ 협약이다. 핵심은 엔비디아 ‘NV링크’의 사용처 확대다. 엔비디아 GPU끼리 데이터를 빠르게 주고받는 연결 기술인 NV링크를 다른 회사가 만든 AI 반도체에도 쓸 수 있도록 넓힌 것이다. 리벨리온은 이 기술로 개발 중인 차세대 NPU ‘리벨 R200’을 엔비디아 플랫폼에 연결한다. SK텔레콤은 이 시스템을 자사 AI 데이터센터에 구축해 성능과 안정성을 실증한다. 이어 독자 AI 모델 ‘A.X(에이닷엑스) K2’, 대국민 AI 서비스 ‘모두의 AI’와 연결해 인프라부터 모델·서비스까지 아우르는 소버린 AI 서비스를 구현할 계획이다.



엔비디아는 카카오모빌리티와도 레벨4 자율주행 기술 협력 MOU를 맺었다. 레벨4 자율주행은 정해진 운행 영역 내에서는 시스템이 주행을 담당하며 탑승자가 운전에 관여하지 않아도 되는 수준이다. 사실상 운전자가 필요 없는 자율주행 기술 제작을 위해 양사가 손잡은 것이다. 카카오모빌리티는 엔비디아의 자율주행용 칩 ‘드라이브 AGX 토르’ 2개를 탑재한 고성능 자율주행 컴퓨팅 유닛(ADCU)을 도입하고, 엔비디아의 통합 안전 시스템 ‘헤일로스’도 적용한다. 양사는 기아의 목적기반차량(PBV)에 통합 기술을 우선 적용할 방침이다.

9일 서울 강남구 코엑스에서 열린 엔비디아 AI 데이 서울 2026에서 참가자들이 세션 강연에 입장하고 있다. 이번 행사에는 엔비디아 주요 기술 리더들의 기조연설을 비롯해 3개 트랙에서 진행되는 15개 브레이크아웃 세션, AI 에이전트 체험 프로그램, 개발자 실습 워크숍 등이 마련됐다. 뉴스1

AI 인프라부터 자율주행까지 엔비디아가 협력 보따리를 풀며 한국에 구애하는 것은 엔비디아 위기론과 무관치 않아 보인다. 기업의 전권을 쥐고 경영을 주도한 황 CEO가 사생활 논란에 휩싸인 데 이어 미국을 중심으로 AI 투자 속도를 줄여야 한다는 AI 속도조절론까지 덮쳤다. 이에 엔비디아가 회사 안팎으로 들끓는 위기론을 ‘AI 깐부’인 한국과의 협력으로 돌파하겠다는 의지도 담겼다는 분석이 나온다.



한국은 엔비디아에 놓칠 수 없는 우군이다. 고대역폭메모리(HBM)를 공급하는 삼성전자·SK하이닉스를 비롯해 NPU(리벨리온), 데이터센터·서비스(SK텔레콤), 모빌리티(현대차, 카카오모빌리티)까지 AI 가치사슬 전반을 갖추고 있어서다.

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