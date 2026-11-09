美매체 “TSMC, D램 제조 사업 진출 검토” [뉴스 투데이]

세계 최대 반도체 위탁생산(파운드리) 기업인 대만의 TSMC가 첨단 메모리 반도체 제조로 사업 영역을 넓히는 방안을 검토하고 있다. TSMC가 메모리 반도체 시장에 뛰어들면 삼성전자와 SK하이닉스, 미국의 마이크론이 장악한 메모리 시장의 경쟁이 치열해질 것으로 예상된다.

9일 서울 강남구 코엑스에서 '엔비디아 AI 데이 서울 2026' 플래너리 세션이 열리고 있다. 연합뉴스

미국 정보기술(IT) 전문 매체 디인포메이션은 6일(현지시간) 소식통 2명의 말을 인용해 TSMC가 최대 고객인 엔비디아의 요청에 따라 3차원(3D) D램 생산 계획 수립에 착수했다고 전했다. 소식통들은 인공지능(AI) 인프라 구축 열풍으로 메모리 칩 부족 현상이 심해지자 TSMC가 첨단 메모리 칩 제조사업 진출을 검토하고 있다고 설명했다.

TSMC는 신규 공장 건설과 기존 공장 인수 및 전환을 모두 검토 중이며, 생산 시기와 시설 확보 방안은 아직 정하지 않은 상태인 것으로 알려졌다. TSMC는 1990년대부터 2000년대 후반까지 범용 메모리 칩을 생산한 경험이 있다.



3D D램은 메모리 셀을 수직으로 쌓아 더 많은 용량을 담는 차세대 제품으로, 현재 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론이 개발 중이다.



TSMC는 성명을 통해 “시장 소문이나 추측에는 논평하지 않는다”며 “TSMC는 항상 핵심 사업인 전업 파운드리에 집중한다”고 밝혔다.

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