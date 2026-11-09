대구시, ‘대구로페이’ 충전 끝나도 캐시백…착한가격업소 이용 시 최대 10%

대구시는 지역 경제 활성화를 위해 발행하는 모바일 기반 지역사랑상품권인 ‘대구로페이’의 할인 충전이 지난달 30일로 종료됐지만, 기충전액을 사용할 경우 추가 캐시백 혜택을 제공한다고 9일 밝혔다.

대구시에 따르면 코리아 그랜드 페스티벌 기간인 이달 15일까지 대구로페이를 사용하면 결제 금액의 5%를 캐시백으로 돌려받을 수 있다. 대구로페이는 충전 후 실제 결제까지 완료해야 혜택이 적용된다.

대구로페이 홍보 이미지. 대구시 제공

특히 행정안전부와 시가 지정한 ‘착한가격업소’ 이용 시 제공되는 5% 추가 캐시백 혜택은 페스티벌 종료 이후에도 오는 12월 31일까지 이어진다.

이에 따라 착한가격업소에서 5만 원을 결제하면 이달 15일까지는 두 가지 혜택이 중복 적용돼 결제 금액의 10%인 5000원을 캐시백으로 돌려받는다. 코리아 그랜드 페스티벌이 끝나는 이달 16일부터 12월 31일까지는 착한가격업소 자체 캐시백 혜택만 적용돼 2500원(5%)을 돌려받게 된다.

시는 시민들이 관내 착한가격업소를 쉽게 찾을 수 있도록 시 홈페이지에 안내 페이지를 운영하고 있다. 홈페이지에서는 구∙군별 업소명과 대표 메뉴, 매장 사진을 비롯해 주차∙포장∙배달∙예약∙단체 이용 가능 여부 등 맞춤형 정보를 확인할 수 있다.

박기환 시 경제국장은 “대구로페이 할인 충전은 종료됐지만 추가 캐시백 혜택은 연말까지 계속된다”며 “충전해 둔 대구로페이를 가까운 착한가격업소에서 사용해 캐시백 혜택도 받고, 경영에 어려움을 겪는 지역 소상공인들에게도 힘을 보태주시길 바란다”고 말했다.

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