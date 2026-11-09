‘신천지 잔불’ 초가삼간 태우나… 여권내 “이제 그만” 자성론

더불어민주당의 ‘신천지 집단 입당 의혹’을 둘러싼 내부 갈등이 장기화하는 모양새다. 김민석 대표의 사과에도 불구하고 당 자체 조사 결과를 둘러싼 계파 간 아전인수식 해석이 충돌하며 내홍이 수그러들지 않고 있다. 친명(친이재명)계는 신천지 교인으로 추정되는 당원 규모가 의미 있는 수준으로 확인됐다며 제도적 안전장치 마련을 주장한 반면, 친청(친정청래)계는 전당대회 결과에 영향을 미쳤다는 근거가 전무하다며 김 대표 측의 정치공작이라고 맞서고 있다. 연말 입법·예산 처리를 앞두고 소모적인 논쟁을 자제해야 한다는 자성론도 나오고 있다.



민주당은 지난 6일부터 당 사무총장실에서 국회의원과 지역위원장을 대상으로 신천지 의혹 조사 결과를 열람하도록 하고 있다. 신청자는 1인당 30분 동안 휴대기기 촬영이 제한된 상태에서 보고서를 확인한다. 비공개 열람에도 조사 결과의 핵심 내용 중 상당수가 알려졌다.

민주당, 10일 의원총회 더불어민주당 송영길 의원(가운데)이 9일 신천지 논란과 관련한 당원 정비 태스크포스(TF) 조사 결과를 열람하기 위해 국회 본관 사무총장실로 향하고 있다. 송 의원은 결과를 열람한 후 기자들과 만나 “신천지의 조직적 집단가입 정황이 확인됐다”며 “집단가입 의혹에 대한 전수조사와 정치 개입을 차단하기 위한 정당법·민주당 당헌당규 개정을 촉구한다”고 밝혔다.뉴시스

민주당 당원정비 태스크포스(TF)가 신천지 교인 명부와 민주당 당원 명부를 대조해 파악한 신천지 교인 추정 일반 당원은 1만4000여명, 이 가운데 권리당원은 8000여명인 것으로 알려졌다. 가입 시기는 2015∼2021년에 분산돼 있었지만 호남 지역 비중이 상대적으로 컸고, 일부 지역구는 1∼2명에 불과했다고 한다. 지난 8·17 전당대회 당시 투표권을 가진 신천지 교인 추정 권리당원은 3300명 수준으로 파악됐다. 보고서에는 신천지 전·현직 간부와 탈퇴자 등 관계자들의 증언도 포함됐다.



친명계 조계원 대변인은 이날 당 공식 유튜브에 출연해 “사이비 종교단체가 민주당의 민주적인 의사결정과 선거 과정에 개입하기 위해 조직적으로 가입한 정황이 드러난 것”이라고 평가했다. 그는 “이중 당적이나 조직적으로 당의 민주적 의사결정을 왜곡하기 위한 가입을 강력하게 제어하고 처벌할 수 있는 제도를 마련해야 한다”고 촉구했다.

전당대회 당권주자였던 범친명계 송영길 의원도 이날 조사 결과를 열람한 뒤 “신천지의 조직적 집단가입 정황이 확인됐다”며 전수조사와 정당법·당헌당규 개정을 요구했다. 송 의원은 “조직적 동원을 지시하거나 주도한 사실이 확인되면 당헌당규에 따라 엄중한 조치를 해야 한다”며 긴급 징계요건이 충족되면 비상징계권을 발동해야 한다고 강조했다. 조사에 쓰인 신천지 교인 명부가 10만명 규모라며 추가 조사의 필요성도 제기했다. 다만 “이 사안을 단순히 특정 계파 책임 공방으로 끝내선 안 된다. 신천지 문제로 우리가 서로 싸워선 안 된다”고 했다. 조사 결과를 열람한 김문수 의원은 “요즘 경선이 치열해 몇십명 차이로 1, 2등이 갈리는 경우가 있다”며 우려했고, 곽상언 의원도 “제시된 수치가 적다고 보이진 않고 특정지역에 많다”고 말했다.



반면 친청계는 실체 없는 의혹을 부풀려 전당대회 판세를 흔들었다고 주장하며 김 대표 책임론 공세를 이어가고 있다. 이성윤 최고위원은 이날 경북 구미에서 열린 최고위원회의에서 “‘반명·분열주의·신천지’ 3자 비밀 연합이나 조직적 개입 의혹은 당 대표 스스로 인정한 대로 증거가 없는 명백한 거짓이자 성공한 정치공작”이라고 꼬집었다. 이 최고위원은 “언론 보도를 보면 이번 전당대회 당시 투표권을 가진 신천지 교인은 전체 투표 참여 인원의 고작 0.4% 수준인데 석 달이나 우리 당을 이리 헤집어 놓은 것이냐”며 “이에 상응하는 엄중한 책임을 져야 한다”고 압박했다.

최민희 더불어민주당 최고위원이 지난 6일 서울 여의도 국회에서 신천지 교인의 집단 입당 의혹 관련 당원정비 태스크포스(TF) 조사 결과 개별 열람을 마치고 발걸음을 옮기고 있다. 뉴스1

최민희 최고위원도 이날 페이스북에 조 대변인을 겨냥해 “당 대변인이 ‘심각하다’고 하고 음성적인 숫자 날조와 유언비어가 돈다”며 “차라리 명부 입수 경위와 조사자료를 전면 공개하는 게 낫지 않겠느냐”고 압박에 가세했다.



계파 간 공방이 점입가경으로 치닫는 가운데 피로감을 호소하는 목소리도 커지고 있다. 국회 법제사법위원회 여당 간사인 김의겸 의원은 KBS 라디오에서 “김 대표가 사죄를 한 상태에서 ‘사실은 이렇다’, ‘의혹은 여전히 남는다’는 사족을 붙이지 않았으면 좋겠다”며 논쟁을 자제할 것을 요구했다. 5선 중진 박지원 의원도 “이제 더 이상 신천지 문제를 거론하는 사람은 초가삼간에 불 지르는 사람”이라고 했다.



당 지도부는 조사 결과에 따라 제도 개선을 진행하겠다는 입장이다. 박성준 수석대변인은 이날 브리핑에서 “원내 의원들도 수습으로 가야 한다는 전체적인 의견이 있다”며 “더 큰 차원으로 자정 노력과 제도 개선까지 하겠다고 말했기 때문에 질서 있게 진행하는 차원에 들어가 있다”고 말했다. 민주당은 10일 의원총회에서 원내 상황보고 등을 논의할 예정이며, 자유토론에서 내분 수습을 요구하는 목소리가 나올 것이란 관측도 나온다.

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