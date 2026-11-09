“가치 있게 같이 성장”… 중소기업에 상생 온기 퍼뜨리다

제조기업의 기술력과 유통기업의 시장 경험, 물류 역량을 결합해 실질적인 동반성장 성과를 거둔 기업을 발굴하고 상생협력 문화를 확산하기 위해 마련된 ‘세계 상생제조 우수기업 대상’ 시상식에서 식품제조기업 푸드코닉이 대상을 받는 등 7개 기업이 첫 수상의 영예를 안았다.



세계일보와 한국상생제조연합회가 주최·주관하고 중소벤처기업부가 후원하는 ‘2026 제1회 세계 상생제조 우수기업 대상’ 시상식이 9일 서울 중구 프레스센터에서 열렸다.

9일 서울 중구 프레스센터에서 세계일보 주최로 열린 ‘제1회 세계 상생제조 우수기업 대상 시상식’에서 수상자와 박정훈 세계일보 대표이사 등 주요 참석자가 기념촬영을 하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 시계 반대방향으로 원미영 성진인쇄 대표, 탁희숙 다우린 대표, 김우순 서울지방중소벤처기업청장, 한경희 한국상생제조연합회 회장, 박 대표이사, 최승재 중소기업 옴부즈만, 김형준 아쎄따 대표, 박태익 세원정공 상무, 조남규 세계일보 편집인, 박정덕 푸드코닉 대표, 정봉채 티아이씨 대표, 신길남 풍일산업 이사, 이정환 심사위원장, 임창호 한국상생제조연합회 부회장, 엄형준 세계일보 경영전략본부장. 유희태 기자

세계일보 박정훈 대표이사는 개회사에서 “중소기업은 대한민국 경제와 일자리를 떠받치는 든든한 기반”이라며 “이번 시상식은 기술혁신과 판로 개척, 물류 협력과 생산성 향상 등에서 실질적인 상생의 성과를 거둔 중소제조기업을 발굴하고, 그 모범을 널리 알리고자 마련했다”고 밝혔다. 한경희 한국상생제조연합회 회장은 환영사를 통해 “국가 경제를 지탱하는 뿌리인 중소제조기업들이 고금리와 원자재·에너지 비용 상승, 판로 확보라는 어려움을 이겨내려 고군분투하고 있는 시점에서 되새겨야 할 가치는 ‘상생(相生)’”이라고 강조했다. 최승재 중소기업 옴부즈만도 축사에서 “수상 기업들이 보여 주신 상생 모델이 산업 전반으로 퍼져 나갈 수 있도록 제도의 걸림돌을 걷어내는 데 힘을 보태겠다”고 했다.



대상인 중소벤처기업부 장관상 수상자로 푸드코닉이 뽑혔다. 푸드코닉은 어려운 경영 여건에서도 거래처와 신뢰를 유지하며 신제품 공동개발과 발주 물량 확대를 추진한 점을 높이 평가받았다. 약 10억원의 설비 투자로 하루 생산량을 2.5배 늘리고 생산시간과 제조원가를 각각 60%, 15.5% 줄였다. 올해 상반기 매출은 52억5400만원으로 지난해 연간 실적(33억6400만원)을 넘어섰다. 박정덕 대표는 수상 소감에서 “지금 이 시간에도 힘든 터널을 지나고 있을 전국의 수많은 중소기업인에게 저희가 작은 용기가 되었으면 좋겠다”며 “위기를 기회로 만들 수 있는 든든한 상생의 모델이 되도록 노력하겠다”고 말했다.

자동차 부품업체 풍일산업은 세계일보 사장상 최우수상을 받았다. 풍일산업은 자체 개발한 전산시스템과 기술 지원을 통해 협력사의 품질관리 역량을 강화하고 생산성을 높인 점이 호평받았다. ESG 경영과 성실한 납세, 투명한 회계관리 등 책임 있는 기업경영을 실천하며 사회적 신뢰를 높이는 데도 힘써 왔다고 심사평가단은 설명했다.



전기차 부품개발과 인공지능 기반 검사 시스템 등 기술혁신 및 제조 경쟁력 향상을 바탕으로 협력사, 지역사회와 동반성장을 추진해 온 세원정공은 한국상생제조연합회 회장상 최우수상을 받았다. 이 밖에 △아쎄따(드론기업·세계일보 사장상 우수상) △성진인쇄(패키지 제조기업·〃 특별상) △티아이씨(자동차 부품 제조업·한국상생제조연합회 회장상 우수상) △다우린(식품가공업·〃 특별상)이 수상했다.



심사위원장을 맡은 이명환 명지대 교육대학원장(경영학)은 “‘얼마나 성장했는가’와 더불어 ‘누구와 함께 성장했는가’, 다른 기업들에도 모범사례가 될 만한가 두루 살피며 심사를 진행했다”면서 “한 기업의 성장이 협력사의 기회로 이어지고, 그 성과가 지역사회와 산업 전반으로 확산될 때 상생의 가치는 더욱 빛날 것”이라고 말했다.



김우순 서울지방중소벤처기업청장은 “중소기업이 대기업과 함께 기술을 개발하고, 생산성을 높이며, 새로운 시장에 진출할 수 있도록 현장 중심의 정책 지원을 강화하겠다”고 밝혔다.

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