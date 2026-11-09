‘논문 조작’ 황우석 前 교수 UAE 국적 취득

줄기세포 논문 조작 사건으로 논란이 됐던 황우석(사진) 전 서울대 교수가 아랍에미리트(UAE) 국적을 취득해 한국 국적을 상실한 사실이 뒤늦게 확인됐다.



9일 법무부 청주 출입국·외국인사무소는 1953년생인 황우석씨가 올해 4월9일 UAE 국적을 취득해 한국 국적을 상실했다고 올 8월13일 고시했다. 국적법 15조는 ‘대한민국의 국민으로서 자진해 외국 국적을 취득한 자는 그 외국 국적을 취득한 때 대한민국 국적을 상실한다’고 정하고 있다.



황 전 교수가 최근 UAE에서 활동하는 점, 생년이 일치하는 점, 고시에 담긴 등록기준지가 황 전 교수의 출신 지역인 충남 부여군인 점에 비춰 동일인물로 보인다. 다만 법무부 관계자는 “고시에 나온 사실 이외의 정보는 공개할 수 없다”고 설명했다.



동물 복제 연구에서 성과를 보인 황 전 교수는 2005년 세계 최초로 인간 배아줄기세포를 추출 및 배양하는 데 성공했다는 연구논문을 발표하면서 크게 주목받았다. 그러나 이후 논문이 조작된 것으로 밝혀지면서 2006년 서울대에서 파면됐고, 연구비 횡령 등 혐의로 징역형의 집행유예가 2014년 확정됐다. 황 전 교수는 이후 UAE 바이오테크 연구소의 최고경영자를 맡고 있다.

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