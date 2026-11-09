강신철 “각 군 사관학교 폐교 아냐”… 11월 중 통합안 수정 발표

강신철 국방부 장관이 육·해·공군사관학교 생도를 통합 교육하는 국군사관학교 설치와 관련, “통합군으로 가지 않는 이상 각 군 교육은 분명히 존재해야 한다”고 말했다.



강 장관은 이날 오전 국방부 청사에서 열린 각 군 사관학교 총동창회장과의 간담회에서 “각 군 사관학교를 폐교한다는 것은 절대 아니다”라며 이같이 말했다. 강 장관은 “위치 문제는 더 많은 의견을 들어가면서 고민하겠다”고 언급했다. 이는 국군사관학교를 대전 자운대에 창설하고 4년간 생도들을 교육한다는 기존 정부안의 수정을 뜻하는 것으로 해석된다.

경청 강신철 국방부 장관(왼쪽)이 9일 서울 용산구 국방부 청사에서 국군사관학교 설치와 관련한 의견수렴을 위해 육·해·공군 사관학교 총동창회 관계자들과 간담회를 갖고 있다. 국방부 제공

국방부는 지난 9월 강 장관 취임 이후 군 내부 의견 수렴 등을 통해 기존 국군사관학교 창설 기본계획 보완을 검토해왔다. 해·공군 생도는 각각 경남 진해와 충북 청주에 있는 기존 해·공사 시설을 유지하며 군별 교육을 받도록 하는 방안도 유력하게 검토하는 것으로 알려졌다. 정부 내에서는 2년 통합교육 후 각 군 사관학교로 돌아가는 ‘2+2’안, 1·4학년 때 통합교육을 실시하고 2·3학년은 각 군 사관학교에서 공부하는 ‘1+2+1’안 등이 논의 중인 것으로 전해졌다. 다만 서울 노원구 공릉동 소재 육사의 이전 여부는 쟁점으로 남을 것으로 보인다. 현재 육사는 충남 세종시 등으로 이전하는 방안이 거론된다.



이와 관련해 강 장관은 “질문 던지는 방법을 배우고, 해답을 찾아서 졸업하는 멋진 사관학교를 만들어야 한다”며 “네트워크형이 될 수도 있을 것”이라고 언급했다. 저학년 때는 생도 통합 교육을 하고, 고학년은 각 군 사관학교에서 전공 심화 교육을 하는 ‘2+2’ 네트워크형은 앞서 한국국방연구원(KIDA)의 사관학교 통합 관련 연구용역 등에서도 검토됐던 방안이다.



강 장관은 이날 간담회에서 각 군의 전문성이 필요하다는 뜻을 거듭 밝혔다. 그는 ‘국군사관학교가 창설되면 육·해·공사가 사라진다’는 총동창회 측 주장에 대해서 “학교명은 없어지지 않는다. 각 학교에서 이수증, 졸업장을 받을 수 있다”고 말했다. 이어 “(졸업 생도들이) 미래를 이끌어가야 하기에 각 군 사관학교가 이 사람들을 키워주면 국군사관학교에서 이들의 수준을 높일 필요는 있다. 좋은 학교가 되려면 좋은 교수가 필요하다”며 양질의 교육을 위한 국군사관학교 설치 필요성도 강조했다. 국방부는 이달 중 사관학교 통합 수정안을 발표할 예정이다.



육사 총동창회 측은 “왜 육사를 태릉에서 쫓아내지 못해 안달인가 하는 생각이 든다”며 “(통합 정책이) 나중에 다시 무효화됐을 때 책임자에게 법적, 행정적 책임을 끝까지 물으면서 필요시 감사청구와 손해배상청구 등 가능한 모든 조치를 취하도록 준비하고 있다”고 반발했다. 해사 총동창회 측은 “해사를 산속으로(대전 자운대) 옮기는 건 해군의 뿌리를 잘라내는 것과 같다. 해사는 결코 바다를 떠날 수 없다”고 주장했다. 공사 총동창회 측도 “(청주에) 4년 과정에 최적화된 항공우주 특성화 교육 체계를 유지하고 있다”고 지적했다.

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