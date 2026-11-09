이용철 후보 ‘도박’ 의혹 반박에… 유동규 “백숙집서 포커” [이용철 법무 지명 논란]

이용철 법무부 장관 후보자가 과거 수백만원 판돈이 걸린 도박을 했다는 의혹을 정면 반박하고 나섰다. 의혹을 제기한 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장이 곧장 재반박을 하면서 사안이 진실공방 양상으로 흐르고 있다.



유 전 본부장은 앞서 이 후보자 지명이 발표된 6일 유튜브 채널에서 “이용철은 포커도 좋아하고, 술도 좋아한다”며 “(성남도시개발공사 본부장으로 근무할 당시) 이 후보자와 함께 경기 용인시 고기리 계곡에 있는 닭백숙집에서 돈을 걸고 포커를 친 적이 있는데, 당시 판돈으로 약 200만원이 쌓여있을 정도였다”고 주장했다.

신임 법무부 장관 후보자로 지명된 이용철 방위사업청장이 9일 정부과천청사 방위사업청으로 출근하며 기자의 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

그는 “저에게는 굉장히 특별한 일이라서 기억을 한다”며 “제가 스티플(스트레이트 플러시)을 잡았고, 이 후보자는 에이스 풀하우스인가 하여간 높은 걸 잡았다”고 회상했다.



유 전 본부장은 “포커를 자주 치는 것도 아닌데, 그걸(스트레이트 플러시) 처음 잡았으니 그때 두근두근거리던 심장까지 기억이 난다”고도 했다. 다만 유 전 본부장은 그날 이후로 친분이 유지되진 않았다고 덧붙였다.



이 후보자는 이날 정부과천청사 방위사업청으로 출근하는 길에 취재진과 만나 “(유 전 본부장이) 저와 거액의 판돈이 걸린 도박을 했다고 주장하는데, 수십 년 전의 일을 어제 일처럼 구체적으로 어떤 식당에서 정확히 몇백만원을 걸고 도박했다는 것을 구체적으로 기억하는 게 상식적인지 묻지 않을 수 없다”고 해명했다. 이 후보자는 “저는 가족이나 친구들과의 일시적 오락을 넘어서 거액의 판돈이 걸린 도박을 해본 일이 없다”고 거듭 강조했다.



유 전 본부장은 이후 언론 인터뷰에서 “(당시 성남산업진흥재단 사장이던) 이 후보자에게 연락이 와서 백숙집에서 처음 알게 됐다”며 “당시에 거기(성남산업진흥재단)에 있었던 본부장 둘도 와서 넷이서 (포커를) 쳤다”면서 관련 주장을 굽히지 않았다. 이 후보자와 최소 세 차례 포커를 쳤다고도 말했다.

주진우 국민의힘 의원이 9일 서울 여의도 국회 소통관에서 이용철 법무부 장관 후보자에 대한 건축법 위반, 재산 허위 신고 의혹 제기 기자회견을 하고 있다. 뉴스1

이 후보자가 농지에 불법 컨테이너를 무단으로 설치하고 해당 농지를 동식물 관련 시설로 허위 신고했다는 의혹도 제기됐다.



국민의힘 주진우 의원은 이날 국회에서 기자회견을 열고 “이 후보자가 경기 광주시 봉현리 농지에 불법 컨테이너 1동을 무단 설치해 건축법을 위반했으며, 방위사업청장 재산등록 시 ‘농지’가 아니라 동식물 관련 ‘건물이 있는 대지’로 허위 재산 신고했다”고 밝혔다. 이 후보자는 2021년 5월 봉현리 농지 1필지를 7000만원에 매입했고 현재도 지목이 농지로 돼 있지만, 현장 확인 결과 해당 토지에는 녹슨 컨테이너 건물에 몇몇 자재만 쌓여있을 뿐 정상적인 동식물 관련 시설로 운용되고 있지 않다고 주 의원은 밝혔다. 아울러 “이 후보자는 농지 매입 당시 변호사 사무실을 운영 중이었고, 2025년 11월부터는 방위사업청장으로 재직해 자경할 여건이 되지 않았다”며 “‘농사용’인지 ‘투기용’인지 명확한 조사와 진상규명이 필요하다”고 덧붙였다.

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