외국인도 서울 산행 쉽게…반크, AI 등산 안내 사이트 개설

반크가 만든 K등산 다국어 안내 누리집 '서울 피크스'. 반크

서울의 산과 둘레길, 한강 산책로를 외국인도 쉽게 즐길 수 있도록 돕는 다국어 안내 사이트가 개설됐다.

인공지능(AI)이 이용자의 체력과 산행 시간 등 조건에 맞춰 등산 코스를 추천하고 길 안내까지 제공해 외국인 관광객의 서울 도심형 산행을 지원한다.

사이버 외교사절단 반크는 방한 외국인을 위한 다국어 안내 누리집 ‘서울 피크스(Seoul Peaks)’를 개설했다고 9일 밝혔다.

언어 장벽이나 낯선 교통·지리 환경 때문에 서울의 자연을 즐기기 어려웠던 외국인들이 보다 편리하게 산행과 도심 산책을 경험하도록 돕기 위해 마련됐다.

서울 피크스는 서울의 산과 둘레길, 도심 물가 산책로 및 자전거길을 아우르는 총 63개 코스를 소개한다. 북한산 등 4대 명산의 32개 코스를 비롯해 서울둘레길 21개 코스, 한강 등 도심 물가 산책로와 자전거길 10개 코스로 구성됐다.

서울의 자연환경이 지닌 매력을 소개하는 콘텐츠도 담았다. ‘왜 서울인가’ 섹션에서는 도심 한복판에 국립공원이 있고 지하철을 이용해 웅장한 바위산까지 접근할 수 있다는 점 등 서울의 30가지 강점을 설명한다.

이용자가 원하는 조건에 맞춰 산행 코스를 추천하는 AI 기능도 제공한다. ‘체력 보통’, ‘4시간’, ‘시내 전망’ 등 원하는 조건을 입력하면 AI가 적합한 등산 코스를 지도에 표시하고 실시간 길 안내를 제공한다.

산행 준비에 필요한 정보도 한곳에서 확인할 수 있다. 교통카드 등 준비물과 코스 선택부터 장비 대여, 날씨 확인, 계절별 방문 요령까지 안내한다. 한국어와 영어, 중국어, 일본어, 인도네시아어 등 5개 언어를 지원한다.

최근 대중교통으로 쉽게 접근할 수 있는 도심형 산행이 외국인 관광객 사이에서도 관심을 끌고 있다. 틱톡 등 SNS에서는 ‘#SeoulHiking’, ‘#KHiking’ 등의 해시태그를 단 K등산 인증 영상이 확산하고 있다.

산행을 마친 뒤 파전과 막걸리를 즐기는 한국 특유의 뒤풀이 문화도 외국인에게 색다른 경험으로 주목받고 있다. 반크는 서울 피크스를 통해 산행 코스뿐 아니라 서울의 자연과 일상 속 문화를 함께 알린다는 계획이다.

박기태 반크 단장은 “전 세계 200여 개 수도 중 교통카드 한 장으로 800ｍ 바위산에 오르고, 150㎞ 숲길을 걸으며, 편의점 라면과 함께 한강 야경을 누릴 수 있는 거대 도시는 서울이 유일하다”며 “‘서울 피크스’가 안전한 여행의 길잡이는 물론 한국의 자연과 역사를 깊이 이해할 수 있는 민간 공공외교의 핵심 거점이 되길 기대한다”고 말했다.

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