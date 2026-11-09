김도영 방망이 ‘도쿄돔’서 화력쇼 잇는다

2026 프로야구 ‘슈퍼스타’ 김도영(KIA·사진)이 시즌이 끝났음에도 쉬지 않고 다시 방망이를 곧추 세웠다. 올 한 해 유종의 미를 거두기 위한 무대가 준비돼 있기 때문이다. 바로 아시아프로야구챔피언십(APBC)이다. 3월 월드베이스볼클래식(WBC), 9월 아이치·나고야 아시안게임에 이은 올해 마지막 국제 대회이자 2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽을 향한 출발점이기도 하다.



2017년 처음 개최된 APBC는 2023년 2회 대회가 열렸고, 올해 일본 도쿄돔에서 3년 만에 3회 대회가 벌어진다. 한국은 12일 호주, 13일 일본, 14일 대만과 예선전을 치른 뒤 15일 결승전과 3위 결정전이 열린다. 최원호 감독이 이끄는 한국 대표팀은 이번 대회는 24세 이하, 입단 3년 차 이내 선수와 함께 와일드카드로 29세 이하 3명으로 구성됐다. 젊은 선수들이 경쟁하는 APBC는 승패 못지않게 대표팀의 미래를 책임질 자원을 발굴하는 데 의미가 있다. 2017년 첫 대회에 나섰던 이정후와 김하성이 대표팀의 중심으로 성장했듯, 유망주에게 국제무대 경험을 쌓게 하는 것이 중요하다. 한국은 2017년과 2023년 대회에서 모두 결승에 진출했지만, 일본에 패배하며 준우승을 기록했다.

한국 대표팀의 중심에 올해는 정규시즌 홈런왕에 오르고 포스트시즌에서도 활약한 김도영이 있다. 여기에 신인왕 후보인 포수 허인서(한화), 장타력과 빠른 발을 겸비한 박재현(KIA), 19홈런을 터뜨리며 거포 자질을 뽐낸 문정빈(LG) 등이 힘을 보탠다. 마운드엔 후반기 눈부신 호투로 시즌 9승을 수확한 고졸 신인 김민준(SSG)과 ‘사직 스쿠벌’로 불리는 김진욱(롯데) 등이 포진했다. 한동희, 최준용(이상 롯데), 김지찬(삼성)이 와일드카드로 합류했다.



대표팀은 포스트시즌을 치르는 선수들을 제외하고 지난 2일부터 소집돼 대전 한화생명볼파크에서 담금질을 시작했고 9일 결전지 일본 도쿄로 출국했다. 한국시리즈가 조기에 종료하면서 김지찬을 비롯해 이재현(삼성), 안현민(KT) 등도 대회 일정에 차질 없이 대표팀에 합류하게 됐다.



특히 이번 대회 임하는 김도영의 각오가 남다르다. 그는 이날 김포국제공항에서 가진 출국 인터뷰에서 “APBC는 아시안게임과 다른 또 다른 프로 선수들이 나오는 대회이다 보니 각오가 남다르다. 그래서 더 재밌다. 잘 준비했고, 충분히 잘할 수 있을 것이라고 생각한다”면서 “당연히 우리는 우승을 바라보고 뛴다. 시즌 막판부터 페이스가 괜찮았던 것 같아서, 그걸 유지하려고 한다. 체력적으로 힘들지도 않다”고 말했다.

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