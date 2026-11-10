서울 아파트 중형·소형 가격차 30% 축소

서울 아파트 전용면적 84㎡와 59㎡의 평균 매매가격 차이가 1년 새 30% 가까이 줄어든 것으로 나타났다. 집값 부담과 대출 규제 강화로 주택 구매 여력이 제한되면서 상대적으로 가격이 낮은 소형 아파트에 대한 수요가 늘어난 영향으로 분석된다.

지난 8일 서울 강북구 북서울꿈의숲 전망대에서 바라본 아파트 단지 모습. 뉴시스

9일 부동산 리서치업체 리얼투데이가 국토교통부 실거래가를 분석한 결과, 올해 9월 서울 아파트 전용 84㎡와 59㎡의 평균 매매가격 차이는 1억6894만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간(2억4026만원)보다 7132만원(29.7%) 줄어든 수치다. 지난해 2월(4억1702만원)과 비교하면 두 면적 간 가격 격차는 59.5% 축소됐다.



전용 84㎡ 평균 가격은 지난해 9월 13억4402만원에서 올해 9월 13억110만원으로 하락했다. 59㎡는 같은 기간 11억376만원에서 11억3216만원으로 상승했다.



지역별로도 비슷한 흐름이 나타났다. 강남3구(강남·서초·송파구)의 두 면적 간 가격 차이는 지난해 9월 4억2445만원에서 올해 9월 2억9636만원으로 30.2% 줄었다. 금천·관악·구로구는 1억3818만원에서 9550만원으로 30.9%, 노원·도봉·강북구는 1억4055만원에서 1억302만원으로 26.7% 감소했다. 이들 지역에서는 전용 59㎡와 84㎡ 아파트의 평균 매매가격 차이가 1억원 안팎까지 좁혀졌다.

소형과 중형 아파트 가격 차이가 줄어든 요인으로 대출 규제 강화가 우선 꼽힌다. 정부는 지난해 10·15 대책을 통해 수도권과 규제지역의 주택담보대출 한도를 집값에 따라 차등 적용했다. 15억원 이하 주택은 최대 6억원까지 대출받을 수 있지만, 15억원 초과 25억원 이하 주택은 4억원, 25억원 초과 주택은 2억원으로 한도가 줄어든다. 집값이 비쌀수록 매수자가 직접 마련해야 할 자금이 많아지는 만큼 자금 조달 부담이 상대적으로 가벼운 소형 아파트로 수요가 몰리면서 가격 격차도 좁혀진 것으로 분석된다.



구자민 리얼투데이 연구원은 “인기 단지일수록 전용 84㎡를 매입하려면 추가 자금이 필요한 만큼 자금 여력이 부족한 수요자들이 59㎡로 눈을 낮추고 있다”며 “서울 아파트값 상승세가 둔화하고 있지만, 대출 규제 등으로 자금 마련 부담이 커지면서 상대적으로 저렴한 소형 아파트에 대한 선호는 당분간 이어질 것으로 보인다”고 말했다.

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