[경제 단신] ‘HTWO 광저우’ 中 수소모빌리티 가속 외

‘HTWO 광저우’ 中 수소모빌리티 가속

현대차그룹의 해외 첫 수소연료전지시스템 생산거점 ‘HTWO 광저우’가 에어리퀴드 차이나와 손잡고 중국 수소 모빌리티 사업 협력에 나선다. HTWO 광저우는 지난 6일 중국 상하이에서 열린 제9회 중국국제수입박람회(CIIE 2026)에서 에어리퀴드 차이나와 ‘수소 모빌리티 분야 협력을 위한 업무협약’(사진)을 체결했다고 9일 밝혔다. 에어리퀴드 차이나는 프랑스 가스 기업 에어리퀴드의 중국 법인이다. 양사는 HTWO 광저우의 수소연료전지시스템 기술과 에어리퀴드 차이나의 수소 생산·저장·운송 및 인프라 구축 역량을 결합해 수소 모빌리티 밸류체인 전반에서 협력하기로 했다.

전세사기 피해자 최소 33% 보증금 보장

전세사기 피해자가 경매 등을 통해 돌려받은 보증금이 전체의 3분의 1에 못 미치면 정부가 부족분을 현금으로 지원한다. 국토교통부는 13일부터 전세사기 피해자의 피해 회복을 위한 ‘최소보장제’를 시행하고, 10일부터 한국토지주택공사(LH)를 통해 사전 신청을 받는다고 9일 밝혔다. 최소보장제는 경?공매 배당과 임대인 변제 등으로 회수한 금액이 보증금의 3분의 1에 못 미치면 차액을 지급하는 제도다. 보증금 1억원 중 1000만원만 회수했다면 2333만원을 추가로 받을 수 있다. 신탁사기 등 무권계약 피해자에게는 경·공매 종료 전에도 보증금의 3분의 1을 먼저 지급하고 추후 정산한다.

LG유플 ‘K 보이스 AI 얼라이언스’ 출범

LG유플러스는 서울대·한국과학기술원(KAIST·카이스트)·연세대와 한국어 특화 음성 인공지능(AI) 기술 개발을 위한 ‘K보이스 AI 얼라이언스’(사진)를 출범했다고 9일 밝혔다. 한국어 말투와 억양, 대화 맥락 등을 자연스럽게 이해하는 음성 AI 원천기술을 확보하는 게 목표다. 참여 기관들은 음성을 문자로 변환하지 않고 ‘음성 대 음성(V2V)’으로 처리해 응답 지연이나 부자연스러운 발음 문제를 개선할 방침이다. LG유플러스는 공동 연구 성과를 기반으로 한국어 특화 ‘K보이스 엔진’을 개발해 음성 AI 서비스에 적용하기로 했다.

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